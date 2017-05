Educando con Valores

“Quien tiene un algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo”

Nietzsche

“Vivir, en último análisis, no significa otra cosa que tener la responsabilidad de responder exactamente a los problemas vitales, de cumplir las tareas que la vida propone a cada uno de nosotros, ante la exigencia del momento”

Viktor Frankl

Estoy convencida de que lo único constante en la vida de todo ser humano es el cambio… en nuestro día a día nos enfrentamos a diversas situaciones, mismas que constituyen verdaderos retos. Sin duda, tener las herramientas para transitar las adversidades, constituye una de las más grandes fortalezas; por ello, y con el reconocimiento y agradecimiento al Mtro. Hermes Castañeda, abordaré hoy un tema aportado por un autor (Víctor Frankl), que conocí gracias al gran docente y extraordinario amigo ya citado. Como antecedente, Frankl es el creador de la logoterapia (también llamada “Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia”), método menos introspectivo y retrospectivo, ya que mira sobre todo hacia el sentido y los valores que el (la) paciente desea practicar en el futuro. El término logoterapia proviene del vocablo griego logos, que equivale a “sentido”, “significado” o “propósito”, y se centra en el sentido de la existencia humana y la búsqueda de ese sentido por parte del ser humano; de acuerdo con esta, la primera fuerza motivante es la lucha por encontrarle un sentido a su vida. Aplicando la logoterapia, el (la) paciente se enfrenta con el sentido de su propia vida, confrontando su conducta actual, con ese sentido.

Ahora bien, Viktor Frankl, -sobreviviente del holocausto-, sostiene que el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino al contrario, comprender que es la vida la que lo interroga a él. Dicho de otra manera, la vida pregunta por el hombre, lo cuestiona, y éste contesta de la única manera que puede hacerlo: responde de su propia vida y con su propia vida… y es sólo desde la responsabilidad personal que puede contestarse a la vida. De tal manera es que la logoterapia considera que “la esencia de la existencia estriba en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular”. Por ello, la búsqueda del sentido de la vida para cada ser humano constituye una fuerza primaria y no una “racionalización secundaria” de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico para cada ser humano, debido a que sólo cada uno, por sí mismo y por sí solo, puede encontrarlo, satisfaciendo su propia voluntad de sentido.

La logoterapia intenta que el o la paciente tome conciencia plena de sus responsabilidades personales, y por ello le fuerza a elegir por qué, de qué o ante quién, se siente responsable. En este sentido, la existencia humana no depende de la llamada autorrealización, pues no debe considerarse al mundo como una simple extensión de uno (a) mismo (a) o como un mero instrumento para alcanzarla: “Cuanto más se afana el hombre por conseguir la autorrealización más se le escapa de las manos, pues la verdadera autorrealización sólo es el efecto profundo del cumplimiento acabado del sentido de la vida. En otras palabras, la autorrealización no se logra a la manera de un fin, más bien como el fruto legítimo de la propia trascendencia” (Viktor Frankl).

Según la logoterapia, se puede descubrir o realizar el sentido de la vida a partir de tres modos diferentes: a) Realizando una acción, b) Acogiendo las donaciones de la existencia, y c) Por el sufrimiento. En cuanto al primer punto, es muy claro su significado; en lo que se refiere al segundo, es la conmoción interior provocada por la belleza de una obra de arte o por el esplendor de la naturaleza, o por sentir, por el amor, el calor cercano de otro ser humano… sostiene entonces que el amor es el único camino para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Por otro lado, en cuanto al sentido del sufrimiento, al enfrentarse con un destino ineludible e irrevocable, como en el caso de una enfermedad incurable, la vida ofrece la oportunidad de realizar un valor supremo de cumplir el sentido más profundo: aceptar el sufrimiento.

Hace énfasis en que el valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente al mismo, en la actitud para soportarlo: “El sufrimiento deja de ser sufrimiento, en cierto modo, en cuanto encuentra un sentido, como suele ser el sacrificio”.

Uno de los principios básicos de la logoterapia mantiene que la preocupación primordial del ser humano no es gozar del placer, o evitar el dolor, sino buscarle un sentido a la vida. Y en esas condiciones, está dispuesto hasta a aceptar el sufrimiento, siempre que ese sufrimiento atesore un sentido.

Hoy, más que de costumbre, asumo que a pesar de los problemas que podamos tener, toda vida vale la pena ser vivida y más aún cuando se pone en práctica lo que la logoterapia define como la fuerza de oposición del espíritu frente al destino; es decir, aquello con lo que nos encontramos en la vida sin haberlo elegido; pero ante lo que, por complicado o difícil que sea, seguimos siendo libres de actuar.

El sentido está siempre cambiando, pero jamás falta. Lo que importa es dar testimonio de la mejor y exclusiva potencialidad humana: transformar la tragedia, la enfermedad y/o el fracaso, en un triunfo personal, en un logro humano… según Frankl: “La vida cobra más sentido cuanto más difícil se hace”.

La Logoterapia es una actitud ante la vida caracterizada por el protagonismo y la esperanza, aquello que no debemos ni podemos perder… ofrece un horizonte de sentido y herramientas para un cuidado de la existencia que permanece aún en las situaciones aparentemente más desesperadas: porque el tiempo del sufrimiento puede ser aquel en el que, lejos de agotarse o apagarse para siempre, se exprese y se refuerce un sentimiento que todos y todas debemos tener y practicar: el gran amor por la vida.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.