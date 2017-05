Un infierno, San Antonio la Gavia, por inseguridad

Habitantes de la localidad,

San Antonio La Gavia, Gro., Mayo 20.- La vida en San Antonio La Gavia, comunidad del municipio de San Miguel Totolapan en la Tierra Caliente del estado, no es la misma desde que incursionó el grupo delincuencial de “Los Tequileros” en esta zona, aseguraron sus habitantes, quienes dijeron estar cansados de no poder realizar sus actividades de manera normal por el temor a ser secuestrados o asesinados por esta banda criminal que ha hecho mucho daño a los pobladores de este lugar.

En un recorrido realizado por Diario 21 en este poblado, se pudo observar que las calles lucen solitarias, las escuelas cerradas, el campo árido, debido a que este año la gente no pudo sembrar sus tierras, principal actividad económica a la que se dedican, por el miedo que los azota.

La población se mantiene reunida la mayor parte del tiempo en las canchas que se ubican a un costado de la iglesia por el temor que tienen sus habitantes.

En este sitio no existe vigilancia permanente por parte de las autoridades, los pobladores están alertas ante la llegada de cualquier persona extraña que ingresa a esta comunidad.

Algunos de los habitantes señalaron a Diario 21 que la vida en este sitio ha cambiado radicalmente desde la incursión del grupo delictivo de “Los Tequileros” a este sitio, “ya no podemos salir al campo a sembrar, el ganado lo tenemos en nuestras casas porque si lo sacamos se lo roban los delincuentes, si alguno de nosotros salimos al campo nos secuestran, es una situación bastante complicada la que vivimos aquí”.

Señalaron que las 3 escuelas que hay en la localidad están cerradas desde diciembre del año pasado, “es una situación de verdad muy preocupante la que vivimos aquí”, dijo un habitante, quien señaló que derivado de esta situación, la mitad de esta comunidad acudió a pedir apoyo al grupo de autodefensa “Movimiento por la Paz” de San Miguel Totolapan, quienes recorrieron sus puntos de vigilancia hasta esta comunidad, sin embargo, luego de los hechos de La Gavia, donde murieron 8 personas “la autoridad hizo que la autodefensa que retirara de San Antonio La Gavia y nos quedamos nuevamente solos y sin protección, situación que lamentamos”.

Los distintos pobladores pidieron a los gobiernos federal y estatal que envíen elementos de seguridad a esta zona de manera permanente “porque no hay nadie que nos cuide, que cuide nuestra comunidad somos presa fácil de este grupo de la delincuencia que sigue operando en este sitio y sus alrededores, nos roban nuestros animales, no podemos sembrar, necesitamos trabajar para mantener a nuestras familias, estamos viviendo un verdadero infierno, necesitamos ayuda del gobierno para poder nuevamente a realizar nuestras actividades como antes”.

Una persona más dijo “queremos que la autoridad ya se deje de simulaciones y detengan al ‘tequilero’, no queremos que lo maten porque nosotros somos humanos y no podemos desearle la muerte a otro, solo pedimos que ya lo detengan para que nuestra vida vuelva a ser como antes y podamos realizar nuestras actividades como normalmente lo hacíamos”.

“Vemos muchos militares y la verdad no han hecho nada, ya viene la siembra y de qué sirve que el gobierno del estado nos esté regalando el abono si no podemos sembrar, al campo nadie va ahorita por la inseguridad que hay, el gobierno dijo que iba a realizar recorridos de vigilancia en esta comunidad, cosa que no han hecho hasta el momento”.

“Nosotros somos gente campesina que vive de la siembra y la ganadería, pero ahora ya no podemos realizar nuestro trabajo por el miedo que tenemos”.

Cabe señalar que en este sitio se encuentra un Centro de Salud, el cual luce cerrado y abandonado por la situación de inseguridad que permea en esta zona, San Antonio La Gavia se localiza a unos 20 minutos de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, hay 771 habitantes aproximadamente y unas 218 viviendas, las cuales están construidas de adobe principalmente.

Habitantes de la Comunidad de San Antonio la Gavia, piden de manera urgente al gobierno Federal y Estatal la pronta captura de Raybel Jacobo de Almonte alias “el Tequilero” líder principal de la organización delictiva los tequileros que ha sembrado el terror en esta comunidad y sus pobladores ya no pueden trabajar en el campo como habitualmente lo hacían por el miedo que los azota.

Distintos pobladores de esta comunidad manifestaron a este medio de comunicación en un recorrido que se realizó por esta zona, que la vida en este lugar se ha desarrollado demasiado tensa, ya que los ciudadanos tenemos mucho miedo porque hemos sido víctimas de Raybell Jacobo de Almonte, quien nos ha pedido que lo protejamos y trabajemos para el que la vida de los pobladores ha cambiado de manera drástica derivado de los secuestros y amenazas que ha hecho el tequilero en esta zona, por ello solicitaron a las autoridades envíen vigilancia a esta comunidad ya que los habitantes de este lugar tienen que permanecer reunidos en lo que son las canchas de este sitio porque solo así, pueden defenderse de los ataques.