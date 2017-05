GREEN DAY - SEGUNDA PARTE

Warning

Sigue la historia de Green Day, y nos situamos en el año 2000, cuando la agrupación comenzó los preparativos para las grabaciones de su sexto álbum de estudio, el denominado Warning.

Las sesiones de grabación fueron llevadas a cabo en el Studio 880 de Oakland, California, y arrojaron como resultado un total de 12 canciones de las todas fueron escritas por Billie Joe Armstrong, quien recibió numerosas críticas positivas acerca de su evolución como compositor.

Aunque las críticas fueron mayormente alentadoras, este álbum fue el primer gran bache comercial de la banda, pues fue el único de la era Reprise Records que no logró convertirse en multiplatino, a pesar de eso la RIAA lo certificó como Disco de Oro.

Los mejores desempeños logrados por este disco fueron en países como México, Argentina, Canadá Dinamarca, Francia, Finlandia y Alemania, donde siempre se mantuvo dentro del top-5 de las listas de popularidad.

Los sencillos que abanderaron este álbum fueron Minority, Warning, Waiting y Macy´s Day Parade, mismos que con el paso del tiempo se han vuelto referentes del grupo.

Con este disco mantuvieron su presencia musical y lo alargaron hasta 2004 y durante ese tiempo vieron la luz algunos discos recopilatorios y shows en vivo.

American Idiot

Para mediados del 2003, Green Day se dedicó a escribir varias canciones que conformarían el mega éxito mundial comercial de la banda.

El 21 de septiembre del 2004, el sello Reprise Records publicó el trabajo de Green Day, el séptimo álbum de estudio de la banda al que nombraron como American Idiot.

El proceso creativo de este disco fue difícil, pues la banda ya tenía preparadas un cierto número de canciones que fueron robadas, por lo que tuvieron que comenzar de cero, lo cual, en un principio desmotivó al grupo, pero hoy lo agradecemos, pues quizá no podrías escuchar hoy ese gran álbum.

Tras superar el robo, Green Day decidió realizar un álbum conceptual tomando inspiración del trabajo realizado por bandas como The Who.

Este disco es tan rico musical y líricamente que nos tomaremos varias líneas para hablar de cada canción que componen American Idiot.

1.-American Idiot: Fue el primer sencillo del disco homónimo y es uno de los himnos de Green Day y fue una de las grandes críticas hechas a la administración del entonces presidente George Bush, con el paso del tiempo se ha convertido en la tercera canción más exitosa de la banda.

2.- Jesus of Suburbia: Fue el quinto y último sencillo de ese álbum y según el ranking de la revista Rolling Stone, este es el tema más exitoso del grupo.

La canción tiene una duración aproximada de 9 minutos y se divide en 5 partes; Jesus of Suburbia, introduce al personaje y describe su vida en la que experimentó ritalin y algunas drogas; City of the Damned, describe la desilusión del personaje con su vida en su poblado de residencia, al tiempo que le genera dudas sobre el lugar en el que debe estar; I Don´t Care, momento en el que se describe el sentimiento de rechazo por parte de los amigos más cercanos; Dearly Beloved, habla de la terapia psicológica que tiene como objetivo llenar el vacío que siente por sus amigos; Tales From Another Broken Home, momento en el que llega la decisión del personaje de dejar su casa, familia y amigos para cambiar de residencia.

El video musical de esta canción cuenta con dos versiones, una de 12 minutos en la que se muestra toda la trama y diálogos y otra más corta en la que las tomas fueron adaptadas a la duración de la canción.

3.- Holiday: Fue el tercer sencillo y logró llegar a la posición número 3 de la lista Billboard Hot 100.El video no lleva mucha relación con la letra de la canción, pues cada miembro del grupo interpreta a tres personajes distintos viviendo vidas decepcionantes, mientras que la letra habla de no seguir la propaganda gubernamental y el elogio de personajes.

4.- Boulevard of Broken Dreams: Fue el cuarto sencillo y es el segundo más exitosa de la historia de Green Day. La historia de esta canción relata el deseo de Jesus (personaje de Jesus of Suburbia) por encontrar un amor que lo aleje de la soledad y que lo devuelva a un buen camino.

5.- Are We the Waiting: Continúa la trama de la soledad que vive Jesus y le da pie al siguiente tema, St. Jimmy, que es el alter ego del personaje y que se dice, es el mismo alter ego del propio Billie Joe Armstrong.

6.- St. Jimmy: Procede de Are We the Waiting, y habla de la perspectiva psicológica del personaje, quien es en ese momento un malviviente y un rebelde que no respeta la ley, su condición solitaria lo lleva a caer en las drogas.

7.- Give me Novocaine: Esta séptima pista narra a Jimmy en un estado sumamente depresivo en el que recurre a la novocaine, que es una anestesia muy fuerte que le sirve para no sentir dolor. Según la letra, Jimmy dice que es mejor que el aire, dando un entendimiento de que el propio hecho de respirar es doloroso para Jimmy.

8.- She´s a Rebel: El octavo tema muestra a Jesus of Suburbia/St Jimmy cayendo enamorado de Whatsername, una mujer que encuentra en la fiesta del 4 de julio. La causa de enamoramiento es que el personaje principal la considera una rebelde genuina que no trata de seguir líneas, sino que es ella misma, por lo que considera que serían la pareja perfecta.

9.- Extraordinary Girl: Esta canción nos cuenta la realidad de Whatsername, en la que St. Jimmy se da cuenta que ella no es lo que aparenta, sino que hasta cierto punto es una mujer dulce y emocional, algo que St. Jimmy ve como extraordinario.

10.- Letterbomb: Es la parte en la que St. Jimmy encuentra una carta de Whatsername en la que le dice que lo abandona para siempre, pues él y la vida que llevan terminarán por destruirla, además de que le hace saber que ella sabe que él no es Jimmy y que St. Jimmy es tan solo el nombre que le dio a su parte de rabia y amor en conjunto y que hicieron que se formara como un idiota.

11.- Wake Me Up When September Ends: Fue el cuarto sencillo y fue dirigido por Sam Bayer y el trabajo realizado fue nominado como mejor video de rock en el 2006 por MTV.

Esta fue una canción que Billie escribió con la intención de darle diferentes interpretaciones. La primera y más importante es que habla del dolor del vocalista de Green Day cuando perdió a su padre a los 10 años de edad. El padre de Billie murió en septiembre a causa de cáncer y Armstrong le gritó a su madre el nombre que ahora lleva la canción con la fantasía de que todo fuera un sueño.

Por otro lado, también puede interpretarse como el dolor que sintió Jimmy al perder el amor de Whatsername.

Las palabras de Billie Joe Armstrong al respecto dicen que es la única canción personal del disco y que podría desentonar un poco con el resto del disco, pero no se arrepiente en lo mínimo de haberla incluido en este álbum.

12.- Homecoming: Al igual que Jesus of Suburbia, este tema se divide en varias partes. La primera es The Death of St. Jimmy, y habla de cómo Jesus of Suburbia decide abandonar para siempre su alter ego St. Jimmy simulando su suicidio; East 12th Street, cuenta una triste e irrelevante vida tras el suicidio de St. Jimmy; Nobody Likes You, describe los recuerdos que Jesus of Suburbia tiene acerca de Whatsername y sentimiento de rechazo y odio por parte de todo quien se encuentre a su alrededor; Rock and Roll Girlfriend, Jesus of Suburbia recibe una postal de un viejo amigo que triunfó en la vida y quien le pide que se aleje de él porque no quiere seguir el camino que ambos llevaban y finalmente We´re Coming Home Again, lleva al personaje de nuevo a casa junto a su madre con la intención de borrar los malos recuerdos e intentar comenzar de nuevo.

13.- Whatsername: Es el último tema del disco y da fin a la historia de Jesus of Suburbia. La letra narra cómo Jesus of Suburbia cree rencontrarse con Whatsername pero reacciona y vuelve a la realidad, dándose cuenta que ella nunca volverá, por lo que por vez definitiva decide borrar todo recuerdo de ella para armar un nuevo camino en la vida.

Aunque Billie mencionó que solo Wake Me Up When September Ends era una letra personal, posteriormente aceptó que Whatsername fue real para él, pues conoció a una chica que fue fantástica y que nunca volvió a ver.

De esta forma, 13 canciones llevaron a que Green Day conformara uno de sus mejores discos, mismo que es de los favoritos de los fans y muchos lo consideran como la obra maestra del grupo.

American Idiot logró un sinfín de reconocimientos y premios, además de que llevó el nombre de Green Day a muchos rincones del mundo.

El álbum conceptual inspiró la iniciativa para realizar un musical que llevó por nombre American Idiot: The Original Broadway Cast Recording y fue una adaptación teatral que trata de contar la historia de Jesus of Suburbia basándose en las canciones originales. Para el musical se utilizaron únicamente canciones de Green Day, aunque no solo las del American Idiot, sino varios temas más.

El musical se estrenó en 2010 y fue un éxito mundial.

Como podrás ver, pudimos dedicar toda esta sección prácticamente a este álbum y sin duda alguna, nos hizo falta espacio. American Idiot es uno de los álbumes que tienes que escuchar si eres fan del rock pero la historia de Green Day no termina aquí, así que vuelve la próxima semana a estas páginas para conocer el resto de esta exitosa banda de leyendas del rock. ¡Hasta la próxima!