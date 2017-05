Pediatrucos...y a algo más

El 30 de mayo concluye la campaña que realizan desde el 3 de abril las candidatas y los candidatos a gobernar el Estado de México cuya elección se llevará a cabo el domingo 4 de junio. El PRI lleva casi 90 años gobernando ese tan importante estado de nuestro país, no sólo porque concentra una cantidad importante de votantes o porque maneja un enorme presupuesto, sino que, representa la cuna de la impunidad a todas luces, la cuna de importantes personajes campeones de la corrupción y de la impunidad, desde el profesor Hank Gonzáles hasta el actual mandatario nacional, EPN y no se diga del tío Arturo Montiel. Perder ese estado para el PRI, es perder la joya de la corona y, luchará con todo, legal e ilegalmente, para seguir conservando dicha joya. Sin embargo, el llamado Primazo, Alfredo del Mazo Maza, a pesar del apoyo que ha recibido del propio Peña Nieto (¿y cómo no si es su primo?), del Secretario de Gobernación, del Secretario de Salud y las carretadas de miles de millones de pesos para dar dinero en efectivo, en tarjetas bancarias o en especie, a cambio de la credencial de elector, a pesar de ello, del Mazo Maza no levanta en las encuestas y no hay temor sino pánico porque la candidata de Morena, la Profesora Delfina Gómez Álvarez, se perfila como la posible triunfadora. Quienes ostentan el poder, están haciendo y seguirán haciendo, todo lo posible por no permitir el triunfo de la Profesora, no lo van a permitir y, en el último de los casos, tratarán de negociar con Josefina Vázquez Mota candidata del PAN (y amiga de Peña Nieto) que va abajo en las encuestas, para que dimita a favor de Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD y hacer ganar a éste último para aparentar alternancia en el poder. Al PRI le importa mucho conservar el Estado de México por lo expuesto líneas arriba, pero, sobre todo, porque representa la posibilidad de poder conservar la Presidencia de la República en las elecciones federales de 2018. El desprestigio del PRI es tan enorme que no pueden tapar el Sol con un dedo, los mexiquenses viven y sufren una inseguridad y una violencia en carne propia que muchos de ellos viven en la paranoia temerosos de ser asaltados, secuestrados o asesinados sin la mínima esperanza de justicia. Sus vecinos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, llevan ya muchos años sin gobiernos priistas y les ha ido bien, por lo menos mejor que si fueran gobiernos priistas y, es probable que, siguiendo su ejemplo, dado que son entidades conurbanas, se inclinen por hacer ganar a golpe de votos, a la representante de Morena, que, aparentemente, tiene los pantalones bien puestos. Si los llamados partidos de izquierda (PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Morena) se aliaran y apoyaran al mejor posicionado (a), tendrían asegurado el triunfo, pero, el pero de siempre, los dueños de los partidos se venden con el poder a cambio de prebendas. Les importa obtener concesiones de diferente tipo y monto, no les importa defender a sus votantes, a la ciudadanía. Por eso dicen que somos un país en descomposición, que tenemos un sistema disfuncional y que en materia de derechos humanos México vive una gran tragedia. El 98% de los delitos cometidos en nuestro país, quedan impunes por mínimo o grave que sea. Así que, quienes delinquen, tienen prácticamente asegurada la impunidad, no hay estado de derecho y si de periodistas se trata, los criminales no se tientan el corazón si se ven afectados en sus intereses, ejemplos recientes: Javier Valdez y Miroslava Breach corresponsales del periódico La Jornada en Sinaloa y Chihuahua respectivamente, fueron asesinados arteramente. Las protestas por el gremio periodístico local e internacional han sido ruidosas, por eso ha salido el gobierno federal a decir que, ahora sí, después de la muerte de 30 periodistas durante el gobierno de Peña Nieto, se van a implementar todas las medidas que sean necesarias para que sean investigados dichos asesinatos y que no queden impunes y bla bla bla. Lo que quieren hacer con las elecciones en el Estado de México los dueños del poder es chanchullo, trampa, quieren hacer su tejemaneje a modo, con lo que la impunidad y la corrupción seguirán corroyendo a nuestro país. ¿Hasta Cuando? ¡Basta! ¡Ya no queremos más de lo mismo!.

DON CHIMINO.- ¡Ah que pinchi calor! Ya faltan casi 10 días pa que termine mayo y las aguas que asegún se taban adelantando nomás nones que llegan. Hasta se me hace que l´agua que cayó l´otra semana nomás vino a alborotar más la calor, en verdad, no etsajero, apenitas va uno saliendo de bañarse y ya ta uno sude y sude, yo, en veces ya toy como mi perrita Chisquistrisquis, sacando la luengua como si viera salido a correr al ruedo del periféquiro a pleno sol, si toco mi frente con mi mano siento como si tuviera yo la fiebre mero, mis brazos, mis atsilas, mi panza y todo yo, me la paso sudando, me tuve que quitar mis zapatos y ando en chanchas de pata de gallo porque ya se me taba cuartiando en medio de mis dedos de mis pieses de tanta humedá. En las noches, toy sacando mi catre al pasillo pa dormir áhi anque me garren los zancudos de botana. Cuando me pongo el ventilador direpto, se me seca un poco donde pega l´aigre pero onde no, se me empapa. Mi almodón termina bien mojado, la sábana donde me acuesto, tambor se empapa y, si acaso, a eso de las 7 de la mañana, corre aigrecito fresco, mero cuando ya se tiene uno que alevantar. Una vez, desesperado, me metí a dormir en el tanque de agua de onde garramos agua pa lavar la ropa a mano, taba tan a gusto que me quedé bien jetón y tuve que recordar manotiando porque no sé cómo me jui resbalando hasta que mi tatema se metió pa dentro de l´agua y ya me taba hogando. ¡Susto! Yo creo que duré un buen rato dentro pos cuando me salí pa juera, mis manos y mis pieses ya taban arrugados y blanquizcos a punto del despellejamiento. Me daban ganas de irme a tirar a la tierra mojada del patio junto con mi perrita que, abusadita, después de que regué mis plantitas, se jué a tirar de panza, con las patas abiertas y con el pescuezo estirado. Un garrafón de agua pa beber no me dura más que 3 días, me la paso como vaca asoliada, tome y tome agua y yo creo que por tanto sudar ni tan siquiera me dan ganas de miar y cuando voy a tirar l´agua, apenas sale un chorrito casi de color naranja. Por eso los que tienen sus negocios de venta de agua en garrafón o en pipas, tan re felices, vende y vende agua, enclusive, yo joyí a uno que dijo “¡Azótamelos calor!” La chingadera (con perdón de Usté) es que con tanta calor no dan ganas de chambiar, le entra a uno una modorra que más bien quisiera uno tar tirado en una hamaca, en la playa, a orillas del mar, con la brisa y con una yelera repleta de cheves bien heladas y tar una tras otra y otra y otra pa ir por ratos, a meterse al mar y tirar áhi l´agua que al cabo que tambor ta bien salada. Pero no, la realidá es la realidá y anque defiéndamos nuestra ciudá, de que ta dura la calor, ta dura mero, por eso, mejor yam´voy a echarme una caguama que metí al congelador pa refrescarme un poquianchis. Áhi nos pa l´otra, graciotas.

EPISTAXIS.- Epistaxis significa sangrado nasal. La epistaxis en los niños puede presentarse en cualquier momento pero principalmente cuando hace calor, cuando hay fiebre, por golpes en la nariz, cuando hay moco en la nariz y no se hace un buen aseo nasal, otra causa de epistaxis o sangrado nasal es el uso de ventilador, ya que el estar respirando aire seco, reseca la mucosa nasal y favorece el sangrado. Las fosas nasales están divididas por el tabique nasal y, sobre este tabique más o menos a 2 centímetros de la parte anterior e inferior del mismo, existe una especie de red o telaraña de pequeños vasos sanguíneos que se conocen como plexos de Kiesselbach, ahí convergen las ramas anteriores de la arteria etmoidal anterior y ramas anteriores de la arteria esfenopalatina y es justamente, de estos plexos de donde escurre la sangre al romperse un vasito sanguíneo. Otras de las causas de epistaxis en niños es porque se meten los dedos en la nariz, por presencia de infección, inflamación o alergia nasal. La epistaxis se presenta sin previo aviso y si no se maneja adecuadamente, puede suceder que el niño se trague su propia sangre y en ocasiones llega a vomitarla arrojando grandes coágulos que pueden alarmar a los padres o incluso a los profesores cuando ocurre en la escuela. Es importante aprender a detener una epistaxis o sangrado nasal en un niño, si ya dijimos que el sitio principal donde se rompe un vasito sanguíneo es en la parte anterior e inferior del tabique nasal, lo que se debe hacer es colocar la cabeza del niño en posición firmes, parado o sentado, no inclinar la cabeza para atrás ni para adelante, dejarla en posición neutra, limpiar con papel higiénico, pañuelo desechable, una servilleta de papel o con lo que se tenga a la mano, la sangre que mana de la nariz, enseguida, se hace presión con un dedo sobre el ala nasal del lado donde sale la sangre, a través de dicha presión del ala nasal, se presiona sobre los plexos sangrantes, durante 5 minutos, al cabo de los cuales, el sangrado se detiene. Si la epistaxis es frecuente debe buscarse alguna de las causas ya descritas, el uso de vitamina K o vitamina C, no sirve de nada, hay que corregir la causa original. Si la epistaxis se acompaña de hematomas (moretones) u otros sitios de sangrado, deben hacerse análisis para descartar algún problema hematológico (de la sangre).