Con Valor y con Verdad

El 19 de marzo de 2010 renunció al PRI para buscar la gubernatura de Sinaloa; días después pidió licencia para separarse del cargo de Senador de la República. Posteriormente se registró como candidato de la Alianza Unidos por Sinaloa, que congregó a los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Convergencia. Mario López Valdez (Malova) ganó el 4 de julio de ese año. Su desempeño en el gobierno, será motivo de otra columna.

También en el 2010 en Oaxaca ganó un aliancista: Gabino Cué Monteagudo. El representó a la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, conformada por el PAN, el PRD, Convergencia y PT. De su pésimo desempeño, manchado por la corrupción y sangre, ya hemos dado cuenta en este espacio.

De la misma manera el 4 de julio de 2010, con la Coalición Compromiso por Puebla (PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza) se convirtió en triunfador del proceso electoral Rafael Moreno Valle Rosas.

¿Pero a qué viene todo esto? Pues que en las elecciones que vienen, el próximo 4 de junio, por falta de alianza perderá el PAN en el Estado de México. No sabe este reportero si ganará Alfredo de Mazo Maza o la maestra Delfina, pero lo que sí estamos seguros es que los grandes derrotados serán Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya.

Y claro, causa ternura el líder azul, cuando se refiere a la derrotada ex candidata presidencial, como la mujer que sacará al Grupo Atlacomulco del poder. También da pena Diego Fernández de Cevallos cuando dice que Josefina es honesta y capaz; y da grima cuando dice Santiago Creel que es la mejor candidata y la más preparada.

Y ni qué decir de las declaraciones inocentes de Carlos Madrazo Limón, Jorge Camacho, el expresidente Felipe Calderón, Mauricio Tabe, Alan Ávila, Juan Pablo Adame y Margarita Zavala. Josefina Vázquez Mota podría ir al cuarto lugar por la negación constante de la alianza.

El PAN puede solo, planteó Ricardo Anaya en múltiples ocasiones; y está muy claro: Acción Nacional si desea regresar a la Presidencia de la Repúbica necesita de una alianza con el PRD (aunque los Chuchos están evaluando si dinamitan estas posibilidades, para así jugar, otra vez, con el PRI). En otras palabras, el PAN no puede solo. ¿Así o más claro?

Nayarit.-Está en juego el titular del Ejecutivo, 20 ayuntamientos y 30 diputados al Congreso del estado. Después de la filtración de los audios, donde se escucha al gobernador Sandoval Castañeda, utilizando el Programa de Seguro Alimentario a favor del candidato del PRI, Manuel Humberto Cota Jiménez, todo indica que perderá el tricolor. Por si fuera poco, la muy reciente detención del Fiscal General Edgar Veytia pone en jaque a don Roberto. Todos nos preguntamos ¿acaso no sabía Sandoval que su hombre de confianza, su gran amigo, introducía droga a Estados Unidos y era socio del Cartel Jalisco Nueva Generación? Y para rematar en esta entidad, si hay alianza (PAN, PRD, PT y Partido de la Revolución Socialista) representada con Antonio Echevarría García.

Coahuila.-Seguramente sabe, caro lector, lo que publicó ayer en primera plana el diario Reforma: la esposa y la cuñada del ex gobernador Humberto Moreira manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en Islas Caimán, entre 2013 y 2016. Conforme a una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder del PRI, y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares.....La buena noticia para los Moreira es que sí hay alianza, pero a su favor: lograron unir al PRI, al Verde Ecologista, Nueva Alianza, Joven, De la Revolución Coahuilense, Socialdemócrata Independiente y Campesino Popular. Guillermo Anaya, el panista, no dará el ancho.

*Periodista, editor y radiodifusor

@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx