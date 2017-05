Ahora que el Centro Cultural “Casa Jano” ha tenido la iniciativa de llevar a cabo un reconocimiento hacia mi persona, por mi trayectoria como escritor, me he puesto a pensar en mucha gente de nuestra ciudad que realmente merece ser reconocida por sus actividades, casi altruistas, que llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía.

Sinceramente, conozco a varias personas a quienes me he encontrado en el camino y que se desenvuelven en el área de la cultura, el arte, el deporte, la ciencia, y que, sin esperar mucho a cambio, se preocupan por aportar su esfuerzo y hasta sus recursos por hacer algo que vale mucho la pena.

Ciertamente: muchos amigos míos son propositivos y muy generosos. Tenemos promotores culturales, directores y directoras, de teatro, de grupos de cuentacuentos, músicos, directores de orquestas, de danza, cantantes… gente que no busca un provecho personal, sino colectivo. Por eso pienso que este reconocimiento es múltiple, ya que lo dedico a todos ellos, por el hombro que no echamos en la ardua tarea que nos hemos impuesto.

Luego, me pregunté: ¿por qué, a nivel municipal, no se toma como muestra esta iniciativa para reconocerlos también y con esto motivarlos para que no se desanimen y sigan trabajando para construir una Iguala diferente?

Bueno, por si se preguntan sobre el reconocimiento que me harán los directivos de “Casa Jano”, les diré que será en el marco del V Encuentro Teatral Trigarante. Este encuentro de teatretros, es promovido e impulsado por la actriz, y directora del grupo “Jano”, Mayra Millán, y se efectuará este domingo 21 de mayo, a las 18:00 hrs., en el Auditorio del Palacio Municipal, en el centro de Iguala.

De verdad que, cuando Luis Enrique Barrios, a nombre de Casa Jano, me lo propuso, me emocioné y me puse nervioso pensando que tal vez hubiera alguien con más merecimientos para este reconocimiento y que pudiera objetarles a los directivos de este centro cultural.

Pero bueno, no pude negarme y acepté con la intención de que sea un precedente que abra las puertas para que haya más oportunidades de agradecer a los amigos del arte y la cultura que hacen algo por la gente de nuestro municipio.

De manera que están todos invitados para acompañarme este domingo, a las seis de la tarde, en el auditorio “Josefina Flores Botello”, del Palacio Municipal, donde tendremos la participación de la maestra Lupita Ayala, actriz y directora del grupo de teatro “Dionisos” que presentará la puesta en escena de una historia del Manual para Perversos: “Tres veces te engañé”. Yo leeré algunos poemas de mi libro “Los negros pájaros del silencio”, acompañado de mi amigo Yair Lozano, un gran músico de nuestra ciudad que interpreta temas clásicos, ya sea con guitarra, violín o saxofón. También tendremos los comentarios sobre mi más reciente obra: “Cuacuana”, a cargo de mis amigos Dan Rosendo, autor del libro “Psicofonías” y el maestro Felipe Galván, autor de varios libros y originario del estado de Puebla.

Ya que hablamos de mi obra. Les comento que tengo tres libros de poesía: “Malditas Palabras”, “Azul como el pecado” y “Los negros pájaros del silencio”. Tres novelas: “La noche de las cabras”, “Huilotl Texotli” y “Cuacuana”. El libro de cuentos y relatos “Ojos de perro y otros miedos” y cuatro tomos del Manual para perversos.

Entre los posibles méritos que “Casa Jano” consideró, fueron: Ganador en los concursos de cuento corto “José Agustín” y “Elena Garro”; ganador del premio “María Luisa Ocampo”, en poesía, y de los Juegos Florales nacionales de Iguala 2017.

Además, recuerden que el programa se desarrollará en el marco del Encuentro de Teatro, así que antes, y después, habrá una obra que podrán, también, disfrutar y aprovechar esta oportunidad de ver buen teatro.

Antes de despedirme, agradezco a “Casa Jano” por esta iniciativa y a usted, amable lector, le reitero la invitación para que me acompañe.