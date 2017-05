Atorado en el fango

Varios autores conocedores del tema señalan reiteradamente que México es un estado fallido aunque los hay que también dicen lo contrario y cada quien con sus argumentos. Solamente que la retórica nos lleva a confundir los términos para inclinar los ánimos a su conveniencia.

Se necesitan varios factores a enumerar para que se pueda afirmar el concepto: fracaso social, político y económico cuya característica principal es tener un gobierno débil o incapaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su propio territorio.

El fracaso social se percibe en el hecho de que el gobierno federal ha sido incapaz de alfabetizar a toda la población, de erradicar la ignorancia. El fracaso político es evidente en el hecho de que el gobierno mexicano ha sido omiso en los procesos electorales que conduzcan a una verdadera democracia. Perduran las prácticas mañosas, tramposas y clientelares de los años 20 o 30 cuyo artífice preponderante es el PRI y sus antecesores. Se resiste a abandonarlas y las ha “modernizado” regalando tarjetas Monex, tinacos, planchas, estufas, etc.

El fracaso económico está a la vista de todos, más del 50 por ciento de la población en los niveles más bajos de la pobreza. El Estado ha sido incapaz de procurar bienestar y mejor nivel de vida a sus conciudadanos y los inconformes se han aventurado a emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica para buscar allá lo que aquí en Estado no le proporciona. Los millones de braceros en E.U. son un reclamo a este Estado fallido.

El tener un gobierno débil e incapaz, que no tiene control sobre vastas regiones del país, nos remonta las poblaciones de algunos estados donde la gente se ha organizado en fuerzas comunitarias para defenderse del crimen. Totolapan, Arcelia, Cd. Altamirano, son algunos ejemplos cercanos. Hay regiones de Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, en donde no entran las fuerzas del gobierno. Ya hasta en la ciudad de México existen áreas inaccesibles. Allá tenemos al EZLN en Chiapas, que se reveló y desafió a la Autoridad del Estado.

Presenta elevados niveles de corrupción, de criminalidad y de desplazados como en La Gavia y otros pueblos de Guerrero y del país.. Un día sí y otro también, los medios informativos dan cuenta de que murieron 3, 6, 8 ó más, desmembrados, decapitados.

La desaparición forzosa de personas es tema que lanza chorros de sangre en el rostro del Poder Judicial. Iguala da cuenta de ello: buscando a los 43 alumnos de Ayotzinapa, encontraron más cien cadáveres y ninguno correspondió a los buscados. La corrupción está a flor de piel en todos los niveles de gobierno, el fiscal nayarita preso en E.U., los ex gobernadores priístas y panistas prófugos o en proceso de cautiverio. Y si no se mencionan a los demás, eso no indica que sean unas damas de la caridad. Todos son corruptos. Todos han robado.

No puede hacer cumplir las Leyes debido a la corrupción, hay un índice elevado de crímenes sin resolver y castigo. Peña Nieto y su gobierno están atorados en un mar de fango del que no se perciben posibilidades de salír.

Existencia de un mercado informal extenso e incontrolable que reta a los encargados de someterlos al imperio de la ley. Tepito es un ejemplo. Lo huachicoleros son otro caso en donde es patente la ineficacia, la incapacidad de las autoridades.

EPIGRAMA

“Omisión de autoridades desató la crisis en Puebla”. Salvador Cienfuegos Zepeda. Srio de la Defensa Nacional.

El Universal 13 mayo 2017.

De una u otra autoridad,

dice que hubo omisión,

pa mi que la mera verdad

es que hubo colusión.