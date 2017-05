Caifanes cantará sus éxitos en Ecatepec

La banda mexicana de rock Caifanes ofrecerá un set list exclusivo para sus fans mexiquenses el próximo 24 de junio, cuando se presente en Ecatepec como parte de su trigésimo aniversario.

El nostálgico concierto se llevará a cabo en el Foro Puente de Fierro de Ecatepec, Estado de México, donde a partir de las 19:00 horas resonará la energía de la que es considerada una de las bandas más influyentes e importantes del rock mexicano.

Desde su reencuentro en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2011, Caifanes no ha vuelto a descansar y miles de fans por toda la República han coreado Mátenme porque me muero, Viento, La célula que explota, No dejes que..., Nubes, Afuera, Miedo, Ayer me dijo un ave, entre otros éxitos.

De acuerdo con un comunicado, en las más recientes entrevistas que han hecho, la banda, que este 2017 celebra tres décadas de trayectoria, ha asegurado que falta muy poco para lanzar una nueva producción.