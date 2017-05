Iguala FC va por la hazaña

Las "tamarinderas" buscarán remontar el 4 por 0 que les endosaron las Águilas de la UAGro, en la final de vuelta de la Liga Nacional Juvenil Sub-17

Iguala, Gro., Mayo 20.- Por una verdadera hazaña va esta mañana a la cancha de la UAGro la escuadra de Iguala FC para afrontar el partido de vuelta de la final de la Liga Nacional Juvenil Sub-17, a la cual llega con una desventaja de 4-0 ante unas Águilas que ya saborean el bicampeonato; la batalla está programada para las 9:00 horas de este día en el que las dirigidas por Gerardo Temiquel saben que deben dejar el alma en la cancha si quieren regresar con el título a tierras “tamarinderas”.

Para el duelo de ida la oncena de Águilas de la UAGro supo cómo contragolpear a las locales, un par de desatenciones le costaron entrar en desesperación y en el segundo tiempo las cosas empeoraron con una nueva contra y el error de la meta Oviedo terminaron por liquidar una historia que fue de pesadilla, aunado a esto la férrea marca sobre Mariel Román evitó el peligro sobre la meta visitante que también tuvo buena actuación.

Esta mañana las igualtecas saben que deberán replantear su estrategia para poco a poco ir gestando llegadas de gol, en las rondas anteriores cuando jugó de visita un alto porcentaje no fue positivo al no ir con su equipo completo, pero para este duelo del certamen las igualtecas saben que no tienen de otra más que salir a darlo todo en esta misión que luce complicada.