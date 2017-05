A sellar pasaporte a la gran final

San Juan y Preventivos llegan con ventaja ante Reforma y Cañeros, en semifinales de vuelta del torneo de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Mayo 20.- Los duelos de vuelta de las semifinales de Juvenil “A” saltan a escena hoy sábado, en donde San Juan y Preventivos están con una ventaja que parece determinante para meterse a la final, pero en 80 minutos Reforma y Cañeros buscarán cambiar el destino de una historia que parece estar casi escrita tras la buena demostración de sus rivales en el primer episodio de esta fase.

PREVENTIVOS A NOQUEAR AL LEÓN

Para el duelo de vuelta Preventivos llega con una ventaja de 6-1 que lo tienen acariciando su primera final de Juvenil “A”, además de que en este Clausura 2017 terminaron como líderes tras una primera fase donde impusieron su ley y en el partido de ida pese a verse abajo en el marcador en apenas dos minutos de juego, mantuvieron la calma para darle vuelta al marcador con goleada de 6-1.

Cañeros en esta batalla sabe que se juega la temporada esta tarde, en donde no le queda de otra más que salir a morirse en la cancha, con el nuevo formato a ida y vuelta en semifinales, los “leones” tienen 50% de efectividad, pero sin lugar a dudas esta es la misión más complicada, ya que tiene que marcar 5 goles y no recibir ninguno para mandar el encuentro a los penales.

SAN JUAN CERCA DE SU TERCERA FINAL CONSECUTIVA

Con el 4-1 que logró en su duelo de ida de la semifinal ante Reforma, el conjunto de San Juan está más cerca que nunca de su tercera final consecutiva y la sexta de su historia en esta categoría, mientras que los “reformistas” tendrán que dar más si quieren meterse a una final a la que no acceden desde el 2006 cuando sucumbieron 2-0 con San Lorenzo.

En el partido de ida les ganaron el medio campo, esto fue clave ya que terminaron siendo goleados por unos “rayados” que no perdonaron las que tuvieron frente al arco rival, así que desde el silbatazo inicial deberán salir a apretar si es que desean descontar rápido o se verán en problemas ante un contrincante que difícilmente falla las que tiene en dentro del área enemiga.