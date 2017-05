Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto, les comento que el día de mañana sábado 20 de mayo del año en curso, Taxco de Alarcón estará de manteles largos ya que se llevara a cabo la Trigésima edición de las Jornadas Alarconianas en este hermoso Pueblo Mágico, el secretario de Cultura en el Estado nuestro amigo Mauricio Leyva comentó que este importante evento cultural dará inicio a partir de las 20:00 hrs en la Plaza Borda de esta ciudad colonial. El Secretario de Cultura informo que hace treinta años el ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu, estableció por decreto la creación de este Festival Cultural que sin duda es el más importante en el estado de Guerrero, bajo la dirección de Héctor Azar, será un festival que se ha estado planeando desde principios de este año con mucho ánimo, con mucho interés de generar una propuesta cultural seria para toda la gente que asista a Taxco del 20 al 27 de mayo. Iniciarán las Jornadas Alarconianas con un homenaje precisamente a Héctor Azar, de igual manera un reconocimiento al ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu, un homenaje a Barro Rojo, compañía de danza contemporánea que es de las compañías más importantes en el país que nace en Guerrero. Los esfuerzos que se han vinculado con la Secretaría Federal de Cultura permite ofertar en esta semana cultural más de 53 eventos que se realizarán en teatro y música, se contará con la presencia de la primera actriz Angélica Aragón el próximo lunes con una obra de Juan Ruiz de Alarcón que se llama “Semejante así mismo”, se tendrá la presentación de siete libros, entre la obra completa de Juan Ruiz de Alarcón y desde luego, una de las innovaciones de las Jornadas Alarconianas fue darles una vocación social, es decir, que sea esta semana cultural un pretexto que nos sirva para ir detonando procesos culturales, afirmó Mauricio Leyva. Además Otras de la innovaciones que se darán en estas Jornadas Alarconianas es que se montaron Foros en las periferias de Taxco, se montó un Foro Infantil en la calle del Depósito de Izotes y bueno, desde hace más de tres semanas se ha estado interviniendo en polígonos de marginación y en los barrios tradicionales con obra de Teatro Infantil y esto ha ido generando resultados positivos en cuanto al ánimo de la ciudadanía en Taxco y parte de la zona norte. Sin duda alguna es uno de los Festivales Tradicionales de Cultura más importantes del país y desde luego es el más importante Festival Cultural en el Estado de Guerrero. Una vez clausurados los trabajos del Festival de Jornadas Alarconianas, al día siguiente es decir el domingo 28 de mayo se realizará el ya tradicional Concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco en las Grutas de Cacahuamilpa, porque además es un marco ideal y excepcional para apreciar a estos artistas que nos deleitaran con un gran repertorio, quienes asistan disfrutarán de un evento muy atractivo. Estimados amigos lectores los esperamos en la ciudad colonial de Taxco de Alarcón, Pueblo Mágico a disfrutar de la semana cultural más importante en el estado de Guerrero, No falten..!! Hablando de otros temas más de un informe que dan las autoridades del Gobierno Federal sobre algo impresionante son 25 los estados del país que registran ductos que son “ordeñados” por quienes están saqueando a través de más de 21 mil tomas clandestinas un impresionante volumen de litros de combustible que son vendidos en el mercado negro, estos registros señalan que cuando menos son nueve los estados del país en donde se ubicaron más de 17 mil “ordeñas” o tomas clandestinas; las entidades que tienen el mayor número de tomas clandestinas son Tamaulipas, Puebla y Guanajuato, con casi 4 mil tomas clandestinas en cada uno de estos casos, estos son las entidades que más padecen a los “famosos” huachicoleros que ya les dio por enfrentarse con las autoridades federales incluido el Ejército mexicano. Según el informe que tiene la PGR este negocio ilícito de robo de gasolina ha resultado tan redituable después del gasolinazo del mes de diciembre pasado que ya está siendo controlado por algunos de los grupos delictivos con mayor presencia y mayor violencia en el territorio nacional; ¿Por qué está sucediendo esto? Por una razón muy sencilla las drogas que se cosechan en México es necesario llevarlas hasta el mercado en donde son pagadas en dólares al gran mercado consumidor, que se calcula 50 millones de norteamericanos eventualmente llegan a consumir o son adictos de alguna de las sustancias que se les provee desde territorio mexicano y claro teniendo el combustible más barato pues se benefician los consumidores norteamericanos porque el precio de todas las sustancias tóxicas disminuyen para llegar a ellos y no hay que dejar de lado que el “reparto” de dinero que se tiene que hacer a todos los miembros de los grupos policiacos en ambos lados de la frontera que estén inmiscuidos, que son corruptos y que reciben dinero de estas estructuras delictivas. Hasta donde ha llegado el saqueo de la gasolina y la sociedad no se había dado cuenta debido a que seguimos peleándonos en muchos aspectos de la vida social y mientras este país continúen enfrentándose por el control que tienen once partidos políticos, sus candidatos, difícilmente nos vamos a dar cuenta primero de que existe nuevos y grandes problemas y segundo que tenemos la capacidad de solucionarlos si nos organizamos y si verdaderamente nos convertimos en ciudadanos. Los Huachicoleros hay que decirlo son delincuentes que han logrado penetrar una base social, ese triángulo de operaciones que tienen estos sujetos otro dato importante hoy la “ordeña” de gasolina representa gasto anual para el país de más de 80 mil millones de pesos, para darnos una idea apreciables lectores, el presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional al año es de 65 mil millones de pesos el daño que tiene el país por la “ordeña” de gasolina es de 15 mil millones de pesos más anuales no son cosas menores, sin embargo estos individuos y me refiero a los huachicoleros subieron un video a las redes sociales en donde supuestamente un soldado le dispara a un huachicolero nunca estaremos de acuerdo en el abuso del poder y en una ejecución extrajudicial pero que se demuestre antes de llegar a un veredicto social porque de ser culpable ese soldado en caso de que así sea suponiéndolo sin conceder va a pagar porque el ejército lo va a entregar a la justicia civil y a la justicia militar, desafortunadamente si ese soldado es inocente nadie lo va a reconocer ¿Qué es lo que está pasando hoy con el Ejército Mexicano, con la Marina? Nadie les está dando su justo valor estimados lectores, simple y sencillamente siguen en las calles enfrentando a los delincuentes, siguen en las calles rescatando gentes de los embates de la naturaleza, siguen en los pueblos resguardando la integridad física de los habitantes en contra de la delincuencia pero bueno esa ya es la obligación de los soldados para eso están no hay que escatimar su labor al contrario la ciudadanía se da cuenta del gran esfuerzo que realizan los militares en todas las regiones en el país, no podemos escatimar esa labor que están realizando los soldados, los marinos mexicanos hay que ser objetivos en este momento porque son la única solución que tiene México a muchos problemas que NO es obligación y ni están en las funciones de los militares atenderlas sin embargo lo están haciendo. Es de reconocer la gran labor que realizan el Ejército Mexicano la Marina Armada de México a lo largo y ancho de nuestro país, especialmente en nuestro Estado de Guerrero..!! Nos leemos hasta la próximo..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooo..!!