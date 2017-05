Patrulla de Papel

La raíz de este apunte.- primeros días del año 2000. Un coronel (comisionado en la Policia Federal Preventiva) da una orden directa a un teniente (ret) que se desempeñaba como 1er oficial -desde este momento queda usted al frente de una sección de Policías (federales) y a las 0600 se trasladará a la comunidad de “Lobo ciego” (Nuevo León) para dar seguridad a esa- el teniente asintió, dio el saludo militar y subió al vehículo sonde ya estaban los 30 el elementos bajo su mando. Salió a cumplir la orden

No hubo de pasar una semana cuando el coronel se apersonó en “Lobo Ciego” encontró a los policías desvalagados y al “teniente” en un rincón del espacio más lejano del puesto de mando, botellas de cerveza en el comedor, mujeres durmiendo en las literas etc. Etc. -¡¿Qué pasa aquí teniente?! Esto es un total des(/&DRE! - el teniente no atinaba a ponerse firmes “”, balbuceando le respondió al casi energúmeno coronel -es que no me hacen caso, uno de ellos hasta hizo el amago de cortar cartucho (subir una bala a la recámara del arma) - el coronel al borde del colapso le dijo -tengo quejas de que sus elementos hostigan a la población y que piden dinero a los comerciantes ¡¿pos que no es usted teniente?¡ - a modo de respuesta el regañado susurró - pues si señor, soy teniente retirado, pero soy Teniente músico-. (Plop)

Enero del 2013, días de cambio en la Gerencia de los Servicios de Seguridad en PEMEX.- dicen, muchos de los que ahí estuvieron que aquello era un “desmadre”, a las oficinas de los altos mandos llegaban jóvenes oficiales (subtenientes, tenientes y mayores), pedían hablar con el General o coronel que ocupaba tal o cual despacho y ya frente a aquel le hacían saber -Mi General (o en el caso Coronel) soy el subteniente F.D.TAL y traigo la orden de relevarlo- el General que recibía esa información no atinaba responder, alguno se mostraba indignado y hasta molesto y algotro solo decidía reírse; como fuera, el militar de alto rango (en situación de retiro) no tenía otra más que entregar despacho y oficina al que se lo estaba pidiendo. Aunque ciertamente la forma en que se lo habían pedido rompía todas las formas de cortesía que se le deben a un Militar de esas jerarquías.

Era orden del Comandante Supremo y lo único que se pudo hacer es obedecer.- sin duda, el orden de importancia de las Instalaciones Vitales (mexicanas) el orden de importancia es así, 1.- PEMEX 2.- la CFE 3.- CONAGUA, de hecho en todo programa de SEGURIDAD NACIONAL el mayor tiempo de atención es para la Protección Física de estas almas de ENERGÍA, Gobierno Federal y ESTADO ponen su atención a ello,por ello los analistas de SEGURIDAD siempre están atentos para revisar el quehacer y la curricula de quien está al frente de la SEGURIDAD de esas, así, cuando se hizo público que quien estaría al frente de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de PEMEX habría de ser Eduardo León Trauwitz más de tres echaron para atrás las sillas y dijeron.-

“El único mérito de León T. Fue el haber estado como jefe de seguridad del alguna vez Gobernador del Edo. De México y, que después fuera el responsable de la Seguridad del Candidato Peña Nieto pero, cuando ya se aseguraba que sería el Jefe de Estado Mayor Presidencial nada, el peso de su “hoja de servicio” fue un lastre pues, seguramente el ya Presidente Electo revisó renglón por renglón y no tuvo más que quitarse a León Trauwitz de atrás y ......y..... mandarlo como jefe de seguridad de PEMEX”. ... “León Trauwitz tuvo muy poca experiencia al frente de Unidades Militares, y la misma lectura arroja que no se curtió lo suficiente como Comandantes de Batallón, es decir, su don de mando es muy endeble”.

Y si, el que de un día para otro se le diera la responsabilidad de comandar toda esa operación (seguridad de PEMEX) ciertamente fue más que difícil, Y más cuando a 20 días de esa responsabilidad se le incendia uno de los edificios principales de “la torre PEMEX” ...el punto es.

Sin duda, el equipo de Protección y Seguridad (del cual está al frente León Trauwitz) nunca a estado a la altura de las necesidades no sólo para cuidar ductos de gasolina que están tendidos por el territorio nacional, ese staff tampoco está para dar seguridad y protección a las 9 refinerías propiedad de la nación, ¿entonces dónde está el quid de la inseguridad en PEMEX? La respuesta es, -en la falta de mando capaz de controlar todos los sistemas procedimientos y protocolos de un aparato tan complejo como lo es Petróleos Mexicanos. (En el ejercicio del mando ..pues)

Ultimo patrullaje.- los ductos de gasolina que más tendrán que ser vigilados por PEMEX son 1.- Cadereyta-Madero. 2.- km 0- Cadereyta 3.- Madero-KM 0 4.- Minatitlan-Tierra Blanca 5 TAR Tierra Blanca-Escamela 6.- Escamela -Puebla 7.- CPI-Azcapotzalco 8.- Salamanca -Degollado 9.- Tula -Charco Blanco 10.- Puebla-Azcapotzalco.

