Hijos de migrantes deportados, en riesgo de no concluir ciclo escolar

Iguala, Gro. Mayo 19, 2017.- Una decena de niños, hijos de los migrantes deportados de Estados Unidos a México están en riesgo de truncarles sus estudios del nivel preescolar, primaria y secundaria por las diferentes medidas implementadas por las escuelas igualtecas dependientes de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) y el retraso de los apostilles en la Coordinación Regional del Registro Civil, argumentando de que si quieren agilidad tienen que pagar por la traducción de los documentos.



Informó la directora de Atención al Migrante, María Dolores Santamaría Carvajal, quien señaló que estos problemas que registran los niños en las escuelas igualtecas, se debe a que adolecen del documento que les acredita la doble nacionalidad. “no tienen acta de nacimiento, no tienen Curp y ningún otro documento, más que el testimonio de que son hijos de mexicanos deportados”.



Dijo que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores hizo el compromiso de que todas las apostilles serían gratuitas e hizo saber que estos documentos a más tardar deberían entregarse en el mes de enero, sin embargo, hay una preocupación de los paisanos deportados, porque a un mes de que concluya el ciclo escolar, no saben si sus hijos podrán estudiar.



“Hay 40 solicitudes de apostilles en espera y la Coordinación Regional del Registro Civil, lo único que ha hecho saber es de que no había traductor y ahora que tienen traductor deben esperar. La traducción cuesta entre 400 y 700 pesos, sin embargo, el gobernador ha dicho que habrá todas las facilidades para apoyar a los paisanos”.



“El retraso de los documentos en el Registro Civil, ha generado una gran obstrucción en los planteles de preescolar y primarias por la falta de su documento apostillado. Los directores no atienden a los niños hasta que no tengan su acta de nacimiento y esto sucede en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Es un problema para los padres de familia al no poderlos ingresar al nivel educativo básico”.



“Oficialmente hay 5 casos de niños que se les niega el ingreso a las escuelas en preescolar y primaria, pero debe haber más de una decena. Hay un programa de apostillamiento gratuito para los hijos de los migrantes, porque un documento así sale caro. El gobernador Héctor Astudillo hizo el programa de apoyo a los hijos de migrantes para el apostille y hoy con el programa que Somos México, que impulsó Enrique Peña Nieto y que amplió el gobernador Astudillo Flores donde participa también la SEG para darles todas las facilidades, pero curiosamente en Iguala no se está dando y por eso, la inconformidad de los paisanos deportados”, indicó.