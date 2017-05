Sting rinde homenaje a los normalistas de Ayotzinapa

En su concierto del miércoles en el Auditorio Nacional, que se sintió principalmente como una inyección de adrenalina, Sting reservó su comentario político hasta la última canción cuando lució una camiseta para recordar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Sin más declaraciones que “un gracias México”, el astro británico lució la camiseta con letras blancas y la imagen de los 43 mientras interpretaba la melancólica “Fragile” de su segundo álbum solista …Nothing Like the Sun de 1987.

La canción dice “nothing comes from violence and nothing ever could” (nada se obtiene de la violencia y nunca lo hará).

En su regreso al país, Sting ofreció una velada íntima como parte de su gira 57th & 9th Tour, al que asistieron 10 mil seguidores, quienes gozaron de una “lluvia” de éxitos.

Este recinto se convirtió en una máquina del tiempo, en el que durante 90 minutos y la interpretación de más de 20 piezas, todos recordaron la nostalgia de hace algunas décadas.

El anfitrión, quien interactuó esporádicamente con sus seguidores, conquistó a los mexicanos con su talento y entrega total sobre el entarimado, en el que diversos juegos de luces aderezaron el show.

También cantó a todo pulmón Next to you y Every Breath you Take, con el que se vivió el clímax de esta reunión.