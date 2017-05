El vocalista y líder del grupo estadunidense de rock Audioslave, Chris Cornell, se suicidó esta madrugada en el baño del hotel donde se alojaba, tras actuar anoche en el FOX Theatre de Detroit, según precisó el informe forense.

“El examinador médico finalizó la autopsia a Chris Cornell, de 52 años, el músico de Soundgarden que murió anoche en Detroit. Se determinó que la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento.

“El reporte completo de la autopsia aún no está terminado. Por ahora no hay más información adicional”, indicó el Departamento de Salud del Condado de Wayne, a través de un comunicado.

El cuerpo sin vida de Cornell fue encontrado en el baño del hotel MGM Grand Casino Hotel de Detroit, donde la policía encontró una banda alrededor del cuello del músico icónico del grunge, quien también fuera cantante de Audioslave y The Temple Of The Dog.

Su esposa Vicky y su familia se sorprendieron al enterarse de su fallecimiento repentino e inesperado.

La familia del fallecido agradecen a “sus seguidores, el continuo amor y la lealtad” y piden que su privacidad se respetada en este momento.