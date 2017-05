Esperan empresarios que en verdad se refuerce la estrategia de seguridad

Chilpancingo, Gro., Mayo 18.- El sector empresarial de Chilpancingo otorga el “beneficio de la duda” al gobierno federal para que a la brevedad se refuerce la estrategia de seguridad en Guerrero y no sea necesario un comisionado nacional de seguridad, tal como lo demandaban varias organizaciones sociales y políticas como el PRD.

En entrevista, el presidente del Centro Empresarial de la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, aseguró que “nada novedoso” encontró en el discurso que ofreció el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en conferencia de prensa que ofreció durante su visita de este martes en el puerto de Acapulco, tras los hechos de violencia que se suscitaron en Tierra Caliente y en el Valle del Ocotito.

Alarcón Ríos comentó que como líder empresarial y afectado ante el clima de inseguridad que se vive en Guerrero, pidió congruencia a las palabras que manifestó el funcionario federal, al asegurar que el gobierno de Héctor Astudillo Flores cuenta con la confianza y respaldo del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Declaró que “estuvo muy bien que haya venido a dar el espaldarazo, a veces es necesario ante hechos como los que ocurrieron en Tierra Caliente y la región Centro, nosotros celebramos que haya reconocido la Federación que Guerrero es un estado pobre, atrasado y violento, que necesita de un mayor compromiso para controlar la inseguridad, pero también recordemos que ya ha venido otras ocasiones a decir lo mismo y no habido frutos, ni resultados, por lo que ahora le daremos el beneficio de la duda para que haya un compromiso real, con hechos, somos parte de la federación y así debemos ser respaldados, ya no queremos más elementos que solo vengan como golondrinas un tiempo y se vayan”.

Entrevistado durante la firma de convenio que sostuvo la Coparmex con el Instituto Guerrerense del Emprendedor, señaló que es necesario que haya una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno para atender la inseguridad, pero también sabe que lo que pasa en Tierra Caliente y en el Valle del Ocotito es cuestión federal, donde deben actuar ya que la ley los mandata, toda vez que la delincuencia que opera en la zona es proveniente del crimen organizado.

El líder empresarial refirió “ojalá no vengan elementos solo a dar paliativos, ojalá vengan a solucionar, porque estamos hablando de gente dedicado a eso, por algo traen armas de grueso calibre, por tanto, debe ser prioritario para la federación, no queremos golondrinas que vengan a pasearse y luego se vayan”.

Por otra parte, celebró la firma de convenio que sostuvo con el Director General del Instituto Guerrerense del Emprendedor (INGE), Bernardo Campos Zubillaga, para fortalecer la competitividad en los sectores estratégicos de Chilpancingo, a fin de que haya una economía dinámica e incluyente en esta capital del estado.

Adrián Alarcón Ríos concluyo la entrevista, manifestando su solidaridad a los periodistas de Chilpancingo que fueron agredidos en la cobertura informativa que realizaban en Tierra Caliente, por lo que se sumó al movimiento social para pedir seguridad para todos, ya que dijo “si esto no se controla, Guerrero puede ser el estado donde se inicie un gran movimiento social que puede lastimar al país”.