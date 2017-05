Se suicida un hombre en la Col. Florida de Iguala

Iguala, Gro., Mayo 18.- Un hombre vecino de la colonia Florida de esta ciudad, decidió huir por la puerta falsa agobiado porque no encontraba trabajo, según dijeron sus familiares.

El suicida fue identificado como Lorenzo "N", de 39 años de edad. El hombre fue encontrado colgado del cuello con un lazo que amarró al techo de su vivienda.

Eran las 9 de la mañana de este miércoles cuando al número de emergencias 911, personas anónimas pedían el apoyo de una ambulancia de auxilio médico debido a que habían encontrado a un familiar colgando del cuello en el interior de su vivienda ubicada en la colonia la Florida.

Momentos después arribó personal de la Cruz Roja y elementos de la Policía Preventiva Municipal quienes atendieron a quien en vida respondió al nombre de Lorenzo, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

La familia informó que por la mañana salió a realizar sus actividades normales, quedándose el ahora occiso en la vivienda. Una hora después regresaron a su casa encontrando a Lorenzo colgado del cuello sujetado al techo con un lazo, mencionando que la probable decisión del suicidio fue por la desesperación de no encontrar trabajo por ningún lado.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Fiscalía Regional quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El cadáver fue llevado a la morgue por personal del Servicio Médico Forense y luego de la práctica de la necropsia que marca la ley, fue entregado a sus deudos.