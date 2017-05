Logra primera alegría

Queen’s se presentó en el torneo con victoria de 14-11 sobre Estrellas

Iguala, Gro., Mayo 18.- Presentación con el pie derecho fue la que tuvo el conjunto de Queen´s en el torneo de Pasarela Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala; en esta ocasión le tocó medirse a Estrellas en durísimo encuentro donde al final de 40 minutos el marcador se quedó en 14-11, en donde salió a relucir el trabajo defensivo de ambos conjuntos.

El primer episodio tuvo al equipo Queen´s como su principal protagonista, su trabajo defensivo las llevó a mantener el cero en su tablero, mientras que a la ofensiva se dieron a respetar para sacar una ventaja de 5-0.

Para el segundo momento las modificaciones en los equipos titulares provocaron que no hubiera mucho movimiento en los tableros y cuando el reloj se detuvo en 20 minutos las cosas decían 7-2 todavía en favor para el conjunto “morado” de Queen’s.

En el tercer periodo la intensidad no bajó en la duela, el trabajo defensivo una vez más hizo acto de presencia en este cotejo donde sólo importaba la victoria y pese los esfuerzos por tomar ventaja Estrellas no logró su propósito, al término de este episodio los números se detuvieron en 10-5.

Para el último llamado a la cancha Estrellas hizo todo lo posible por darle vuelta al marcador, su mejor momento parecía llegar pero en un par de desatenciones se le fue y con angustia vio cómo el encuentro se detuvo con pizarra final de 14-11, en duelo que tuvo emociones al por mayor.