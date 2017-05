Multan a 10 establecimientos por no pagar licencia comercial

Iguala, Guerrero, Mayo 17.- La Dirección de Reglamentos, Licencias y Espectáculos del Ayuntamiento de Iguala, infraccionó un poco más de 10 comerciantes de los giros “blancos” y rojos” por no haber pagado el refrendo de su licencia comercial, tras haberse vencido el plazo de tres meses que el gobierno de Herón Delgado Castañeda les otorgó.

El subdirector de Reglamentos, Licencias y Espectáculos, Arturo Castillo Adán informó que los comerciantes tuvieron como fecha límite de pago hasta el día último del mes de marzo, otorgándoles un plazo más de un mes, sin embargo, algunos hicieron caso omiso de la prórroga mensual.

Es por eso -dijo Castillo Adán-, que este día empezamos con un operativo permanente en las calles de Altamirano y Bandera Nacional para verificar el refrendo de las licencias “y de las primeras 100 negociaciones, infraccionamos un poco más de 10 negocios de los diferentes giros”.

“Este operativo va a permanecer por varios días, hasta revisar cada una de las licencias refrendadas. El propietario que no haya refrendado la licencia de su negocio, será infraccionado. Todos tienen que pagar su refrendo, todos deben cumplir con sus obligaciones y quien no cumpla, tiene que pagar el refrendo y las multas”.

Aseguró que esta verificación se está desarrollando negocio por negocio. “Hay muchos propietarios de establecimientos que pagaron sus refrendos y esos no tienen ningún problema, los que no lo han hecho, se les infracciona no solo para que paguen su multa, sino también su refrendo, que es una obligación que tienen como ciudadanos".

Finalmente, dijo que a los comerciantes se les esperó su pago hasta el mes de marzo, con una prórroga en abril y como estos no cumplieron, este 16 de mayo iniciaron de manera formal los operativos de verificación de licencias comerciales.