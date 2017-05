Revista de la Semana

Padre Palemón: El pasado sábado 13 de este mes de mayo, se me cortó la respiración cuando tu hermana Eloísa me dio la fatal noticia de tu partida final, ocurrida el jueves once, de la semana pasada y de tu cristiana sepultura al día siguiente en el panteón de Pilcaya.

Y más me dolió en el espíritu, porque no estuve al lado de los tuyos para agitar junto con ellos los pañuelos enlutados despidiendo tu barca y hacer sufragios para que llegues a puerto seguro.

Si te evoco hoy, es porque fuimos compañeros de banca junto con Otilio Salazar Carballido y Julián Santana Domínguez, otros dos entrañables amigos que también han partido a ese viaje sin retorno.

Después de recibir la noticia me desplomé en un sillón y vino a la pantalla de mi mente tu imagen. Cuantos recuerdos, cuantas vivencias, cuantos momentos juntos… Pilcaya, Chilapa, Guadalajara y hasta este año, no dejamos de tratarnos.

Nuestra amistad era tan entrañable, que no podré olvidar como casi cada dos meses llegabas hasta mi escritorio siempre trayéndome, cuando no una bolsa de camotes, una de frijol, porque tus últimos años te volviste agricultor para poder sobrevivir.

Si bien muchas veces me consultaste para tomar tus decisiones, también otras me motivabas para no desfallecer ni desviarme en mi camino, como aquella en que me decías: “… vivir, Rafael, es morir un poco todos los días… porque segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, nos vamos acercando a la tumba, vamos muriendo con todo lo que amamos, con todo lo que admiramos, con todo lo que hace soportable este miserable cuerpo, sobre el que bordamos quimeras y ensueños.

Y te vi también, querido Palemón, cuando con mi familia nos invitaste a una comida cerca de Machito de las Flores, cuando celebraste tus bodas de plata allá en La Concha, cuando acudimos al sepelio de Otilio allá en Chilapa y muchísimas ocasiones…

Me quedé absorto, meditando… evocando tu figura y tus desencuentros… esas luchas con tus superiores ante quienes no doblegaste la cerviz, porque por encima de todo estaba tu dignidad, tu entereza y tus firmes convicciones.

Que puedo decir de tu sacerdocio… ¡Que cumpliste! Cumpliste porque fuiste fiel a tus principios, porque fuiste leal a tu vocación, porque no claudicaste, aun cuando te difamaron, porque no sólo creíste sino, sobre todo, viviste y trabajaste para Dios.

La vida del hombre medida por el tiempo no se compone de años, ni de meses, ni siquiera de días, sino sólo de momentos. El momento presente es la única realidad de nuestra vida; lo demás no es sino un recuerdo o una esperanza incierta.

Dar a Dios la vida, consagrarle nuestra existencia se reduce en la práctica a darle, a consagrarle el momento presente.

Y darle el momento presente es cumplir en él su voluntad, haciendo pasar en este acto, por pequeño que sea, todo nuestro amor.

He ahí la santa simplicidad; la simplificación de nuestra vida; nuestra unificación con Dios. Porque si nos damos a Dios, ya no nos pertenecemos, somos cosa suya, entramos en su vida y participamos de su unidad, realizándose el deseo de Jesús: “Que sean una sola cosa como nosotros”.

Cuando el sol sale, todas las estrellas palidecen… entonces él solo reina como soberano y a su luz se ven todas las cosas.

Así, cuando en el cielo de un alma se eleva por encima de todas las cosas la voluntad de Dios, como un sol divino, las sombras de las cosas humanas desaparecen y sus claridades se ofuscan… y todo se ve y todo se alcanza, como espero ya hayas alcanzado ese sol divino.

Todo esto me dije al recordarte. Te veo cual santo laico, aun cuando nunca perdiste tu sacerdocio, aliviando el dolor ajeno, impartiendo sin afán de lucro los sacramentos, perdonando las fallas de tus semejantes… Ahora lamentamos este triste final; pero… ¡tenías derecho ya al descanso eterno! ¡Ya habías labrado la corona… tenías derecho a ceñírtela! Pocos como tú, han trabajado tanto por su YO moral…

Por eso creo firmemente que estás gozando de la contemplación beatífica que tanto preconizaste, que tanto invocaste, que tanto anhelaste.

Descansa, pues, en paz… descansa en el regazo de tu Señor.