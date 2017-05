Frank en su Tinta

GUERRERO no necesita un Comisionado de Seguridad. Lo dijo claro y de frente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien este martes encabezó en Acapulco la sesión del Gabinete Federal de Seguridad, luego de los hechos violentos registrados en los días recientes en la entidad. El espaldarazo no podía ser más oportuno para el priista gobernador Héctor Astudillo, sobre todo porque el PRD no ha quitado el dedo del renglón en su petición de un Comisionado Federal de Seguridad, como ocurrió en Michoacán con resultados nefastos. El apoyo de la Federación Héctor Astudillo, pondrá a trabajar al PRD en otra estrategia para criticar al gobierno estatal, pues este martes quedó claro que en Guerrero no habrá Comisionado…… ELECCIONES en el Estado de México: PRI y Morena van parejos, PRD y PAN van también parejos, pero por el tercer lugar. A 18 días para la contienda electoral Alfredo del Mazo aventaja a la abanderada del partido Morena, Delfina Gómez, sólo por 1.6 puntos porcentuales, 19.1% frente a 17.5%. Por su parte, la candidata PAN, Josefina Vázquez Mota, ha quedado relegada al tercer lugar con una diferencia de casi siete puntos con Gómez y de casi nueve con Del Mazo. El análisis por partido político arroja que el PRI acumula mayores negativos: 43.4% de los votantes potenciales asegura que nunca votaría por ese partido en la entidad; el segundo lugar lo ocupa el PRD con 10%, el tercero, Morena con 9.5%, y el PAN tiene 9%. La distancia en la tasa de rechazo entre el primero y el resto de los partidos es de al menos 33%. En contraste, el 46.1% del electorado se identifica con los independientes. Sobre el nivel de conocimiento de los candidatos, Alfredo Del Mazo y Josefina Vázquez son los de mayor visibilidad, 88.7% y 88.4%, respectivamente. El tercero más conocido es Delfina Gómez con 70.8%; aquí el margen de crecimiento le favorece a ésta… MIENTRAS tanto, la secretaria general del PRI nacional, Claudia Ruiz Massieu, acompañada por integrantes del Comité Ejecutivo, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el candidato del PAN al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, por violencia política de género. Ruiz Massieu recordó que el pasado 7 de mayo, el abanderado de la Alianza Ciudadana por Coahuila emitió declaraciones que denigran, humillan y avergüenzan a todas las mujeres y a todos los hombres que creen en la democracia. El panista Guillermo Anaya llamó a “darles puro chile” a las mujeres en Coahuila. La líder tricolor condenó dichas expresiones y dijo que muestran misoginia y una conducta inaceptable por parte del abanderado del PAN…….. EL GREMIO periodístico se manifestó este martes en México, en repudio a los hechos ocurridos en los últimos días: El asesinato de un compañero en Sinaloa y la agresión a otros en Guerrero y Jalisco. En Guerrero se registraron protestas de comunicadores en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Teloloapan, Ciudad Altamirano y Zihuatanejo. La exigencia fue general: Garantías para el ejercicio periodístico… SIMPLES datos (con motivo del Día Mundial del Internet, que hoy miércoles): El 60 por ciento de la población de seis años o más en México se declaró usuaria de Internet. El 68.5 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. El 47.0 por ciento de los hogares del país tiene conexión a Internet. El uso de Internet está asociado al nivel de estudios: Entre más estudios, mayor uso de la red. Internet se utiliza principalmente como medio de comunicación, para la obtención de información en general y para el consumo de contenidos audiovisuales…….. PUNTO.