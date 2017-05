Averígüelo Vargas

Periodistas de Chilpancingo, Acapulco, Costa Grande y Región Norte, marcharon en Chilpancingo en demanda de que se respete y reconozca el derecho a la libre expresión de los comunicadores y, en protesta por los asesinatos del reportero de Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de un diario de la Ciudad de México y de la subdirectora de un periódico en Autlán, Jalisco, Sonia Córdoba y de su hijo Héctor Jonathan.

Se mencionó también la agresión a 7 reporteros locales y enviados de diversos medios, por integrantes de un grupo armado, que los amenazó de muerte y les robó sus equipos de trabajo y la camioneta de uno de los corresponsales, en la que se trasportaban, hechos ocurridos en días pasados en la Tierra Caliente.

Desgraciadamente, México se ha convertido en el país donde es más peligroso ejercer el periodismo, pues suman decenas de casos de comunicadores asesinados, sin que hasta ahora se haya resuelto ni una parte mínima, a pesar de la creación de la Fiscalía Federal dedicada a dar protección a los comunicadores e investigar las agresiones y asesinatos de que han sido víctimas, sin que hasta ahora haya servido para algo, pues no interviene, no participa y no aclara ninguno de los atentados fatales contra los comunicadores.

Desde este espacio, nos solidarizamos y exigimos que se detengan las agresiones de que son objeto, que se investiguen y se aclaren los asesinatos cometidos hasta ahora y se consigne a los responsables.

No más impunidad para las agresiones contra la libertad de expresión y de prensa, por el asesinato de periodistas y por las agresiones, intimidaciones y ataques que han sufrido representantes de los medios de comunicación, cuando cumplen con su labor informativa.

DESARMAN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO, INFILTRADA POR LA DELINCUENCIA.—En México la delincuencia organizada ha escalado niveles nunca vistos, con el agravante que casi no hay lugar dentro del país que esté a salvo de este grave problema, que se ha extendido al control de las policías, especialmente las municipales, que son las más desprotegidas, uno de esos casos se dio en Zihuatanejo, donde la corporación policiaca estaba totalmente infiltrada por los delincuentes, además de que se mantenían otros vicios, como incluir a gente que no era parte de esa corporación y que los reprobados en la evaluación de confianza se mantuvieran como efectivos con todos sus derechos.

Por esa razón, ayer martes, el Gabinete de Seguridad Federal del presidente Enrique Peña Nieto, procedió a ocupar el cuartel de la policía y a desarmar a todos sus integrantes.

Intervinieron elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, la PGR y la Fiscalía estatal, que detuvo a tres presuntos delincuentes que se encontraban en el lugar y que al parecer eran los que tenían el mando de la corporación.

Detuvieron a 42 individuos que sin ser policías estaban en el lugar con uniformes, armas e insignias de la policía municipal, además de que se mantenía vigentes a 15 personas que no pasaron su examen de confianza, por lo que tenían órdenes de retirarlos del servicio.

Este era un caso especial en el que la policía municipal había perdido todas sus características originales y estaba al servicio de los grupos de delincuentes que operan en esa parte de la Costa Grande.

Aquí se actuó coordinadamente entre el gobierno del estado, de Héctor Astudillo y el gobierno federal representado por esas instituciones.

La situación de la inseguridad en Guerrero es muy delicada, no se puede negar, pero también debe reconocerse que el gobernador Héctor Astudillo, ha realizado un gran esfuerzo para combatirla y alcanzar un mejor ambiente para los guerrerenses y sus muchos visitantes, con la enorme ayuda de la federación, a través del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la PGR, lo que ha permitido que a pesar de la amplia presencia de la delincuencia organizada, se logren avances considerables y notorios.

La lucha es intensa, pero se ha logrado superar a los delincuentes en la región de San Miguel Totolapan y en Teloloapan, que han sido los sitios donde se manifestaron con más fuerza los grupos de El Tequilero y la Familia Michoacana, que fueron controlados, para permitir que se reanudaran las actividades de la población de esa zona tan castigada.

UNIDAD ENTRE MILITARES Y MAESTROS EN FAVOR DE LA PAZ Y LA ESTABILIDAD.—Desde hace años la relación entre el Ejército y los maestros del SNTE se ha mantenido, ampliado y fortalecido, porque se trata de dos instituciones que tienen una marcada influencia en la tranquilidad y la estabilidad social en todo el territorio nacional y en Guerrero, particularmente.

En el contexto del Día del Maestro, la IX Región Militar, con sede en Acapulco ofreció un desayuno a representantes del magisterio estatal, a través de la sección 14 del SNTE, que tiene la representación legal de casi 80 mil maestros y trabajadores de la educación del estado.

Encabezaron el convivio el general Javier Jiménez Mendoza, comandante de la región militar y el profesor Javier San Martín Jaramillo, secretario general de la Sección 14 del SNTE.

Coincidieron en sus planteamientos de que trabajar juntos, en apoyo y colaboración, permite que los maestros preparen a las nuevas generaciones de guerrerenses y que el Ejército colabore con brindarle seguridad a las escuelas amenazadas por la delincuencia, como se ha hecho en varias regiones de la entidad.

El dirigente sindical, San Martín Jaramillo sostuvo que los maestros seguirán cumpliendo con su labor educativa, para lo que han tenido el apoyo militar, mientras que el coronel Bernardo Núñez reconoció que los maestros se enfrentan diariamente a una lucha permanente para alimentar las ansias de saber de sus estudiantes, para que puedan tener una mejor vida y ser buenos ciudadanos.

Hay que ver que de varios años para acá, los maestros han sufrido amenazas, extorsiones y hasta secuestros, en zonas como la periferia de Acapulco y ahora en los municipios de Teloloapan y san Miguel Totolapan, donde sólo con el respaldo de los militares han podido continuar con su trabajo escolar, ya que se vieron en la necesidad en esos y otros lugares, de suspender las clases y cerrar las escuelas, porque no se podía trabajar en medio de la fuerte inseguridad, situación que se ha logrado superar con la presencia de los elementos del Ejército Mexicano.

