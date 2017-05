Averígüelo Vargas

Como cada año se conmemoró en Acapulco el “Día del Maestro” y se festejó en todas y cada una de las escuelas del estado y del país, porque el magisterio está presente en todas las comunidades de la geografía nacional y a través del SNTE, el mayor sindicato del país y de América Latina, se anunció previamente que este año el aumento será de 5.48 por ciento, con una parte, 3.08 por ciento, directo al salario y el resto en prestaciones económicas.

El gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó el evento en el Forum Imperial, donde hizo un reconocimiento a la labor de los maestros y destacó que no obstante los obstáculos que la CETEG trató de ponerle a la reforma educativa, lo cierto es que Guerrero es el estado donde se logró un avance importante, que consolida los planteamientos iniciales de esa propuesta nacional, que busca elevar la calidad de la educación, en buena parte a través de la capacitación y profesionalización de todos los maestros del país.

El mandatario estatal entregó estímulos y reconocimientos a los maestros que cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio ininterrumpidos.

Los maestros que recibieron los reconocimientos por sus años de servicio fueron Mil 222 federales y 225 estatales, afiliados al SUSPEG, quienes recibieron el diploma correspondiente y un estímulo económico.

Héctor Astudillo reconoció que el estado enfrenta serios problemas derivados de la presencia y acciones de la delincuencia organizada, pero que tiene la voluntad de salir adelante, lo que se manifiesta en la mejoría en el sector turístico.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, quien ha llevado al sistema educativo al mejoramiento académico, además de haber logrado los mejores resultados en la aplicación de la reforma educativa, pues aunque se dieron algunos problemas y enfrentamientos provocados por la CETEG, es el estado donde se alcanzaron los mejores resultados.

El secretario general de la Sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo, que representa a los 75 mil maestros y trabajadores de la educación del estado, les agradeció a sus compañeros el esfuerzo desarrollado para mejorar el sistema educativo estatal y les hizo un reconocimiento a los maestros jubilados, que entregaron la mejor parte de su vida al trabajo en las aulas, para formar a los nuevos ciudadanos de Guerrero.

El dirigente sindical dio a conocer el incremento a su salario y prestaciones que fueron negociados entre el SNTE nacional y la Presidencia de la República, como ocurre cada año en estas fechas.

Obviamente, las labores se suspendieron en todas las escuelas, para que los maestros disfruten del asueto en el día que tienen dedicado, aunque algunos festejos seguirán dándose en el resto de la semana.

CONFIRMA MARCO LEYVA ENTREGA DE FERTILIZANTE EN FORMA GRATUITA.—En Chilpancingo se inició la distribución gratuita del fertilizante que cada año se les hace llegar a los agricultores para que puedan mejorar el rendimiento de sus cultivos, a fin de que logren satisfacer la demanda interna de los productos alimenticios, especialmente el maíz, además de disponer de la cantidad suficiente para el autoconsumo y la venta de sus excedentes.

La entrega del abono para las tierras productivas es un acto de justicia social, dijo el alcalde Marco Leyva, porque es una buena forma de apoyar y estimular a quienes cumplen con el duro trabajo agrícola, para producir los alimentos que diariamente se consumen en las mesas de las familias del estado.

Estas actividades oficiales de apoyo a la gente de las comunidades rurales del municipio capitalino, son parte del programa “Más Maíz”, cuya producción se ha estimulado cada año, para la demanda interna de ese grano, además de excedentes para su familia y para vender en el mercado nacional.

Marco Leyva ha opuesto atención especial en mantener y mejorar el apoyo a las comunidades rurales del municipio, ya que por su extensión territorial es uno de los que cuentan con un mayor número, que alcanzan la cifra de 43 y a todas ellas llega el fertilizante, que es fundamental para la producción agrícola, que es una parte fundamental de las acciones económicas del estado.

Se estimula y respalda en beneficio de la gente que no recibe utilidades de la industria turística, pues es sabido que Chilpancingo no alcanza recursos del turismo y lo poco que llega se queda en algunos restaurantes ubicados en el bulevard Vicente Guerrero y en las gasolineras, principalmente.

Por eso, se busca desde la alcaldía y el gobierno del estado, diversificar las actividades productivas a fin de que los diversos sectores tengan el apoyo necesario para mejorar su rendimiento y productividad, a fin de que alcancen los beneficios necesarios para cubrir sus necesidades y mejorar las actividades de subsistencia.

PROTECCIÓN A NAVA MOSSO POR EL HOSTIGAMIENTO DE EMILIANO LOZANO CRUZ.—El gobierno del estado presta ahora la protección necesaria al periodista José Nava Mosso, por las acciones de hostigamiento y amenazas del magistrado electoral, Emiliano Lozano Cruz.

Todo se deriva de que alguien grabó al integrante del Tribunal Electoral del Estado cuando en estado etílico, descargaba en la vía pública la vejiga urinaria y esa imagen se viralizó en las redes sociales, por lo cual acusó a Nava Mosso, aunque participaron otros 10 medios de comunicación.

El abogado, que ya se ganó el mote del “magistrado mión”, presentó una demanda de 16 millones de pesos contra el comunicador y contra el ayuntamiento capitalino, porque asegura que fue grabado por uno de los policías municipales que lo atraparon en plena miada y que lo detuvieron y remitieron a barandilla por esa razón.

Por la publicidad recibida, reclama 16 millones de pesos a los dos demandados, este sujeto mañoso y hasta perverso, que quiere que le paguen una miada de 16 millones de pesos.

La demanda no debe prosperar, porque se trata de un caso de libertad de expresión o acaso el “magistrado mión” pretende que no sólo se tolere su conducta irregular, sino que hasta se la pague por eso.

Es el caso absurdo de un lamentable magistrado abusivo que no sólo violó el reglamento de policía, sino que ahora pretende destruir a un comunicador, que afortunadamente ya tiene la protección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que entiende la nefasta actitud de quien no merece de ninguna manera formar parte de un Tribunal Electoral, donde se busca impartir justicia en las elecciones y ese señor no sabe nada de justicia, sino sólo de agresiones y amenazas contra un comunicador.

evargasoro@hotmail.com evargasoro@yahoo.com.mx