Zona Sísmica

Hace algunas semanas el ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que el régimen político que prevalece en nuestro país está agotado.

A raíz de las declaraciones del político sonorense, muchas son las voces que se han dejado escuchar en diferentes sentidos, menos en defender al actual régimen político mexicano.

Recientemente, el analista internacional Jorge Castañeda Gutmam, en un programa televisivo, “tiro la toalla” en su afán por buscar la presidencia de la República para el año 2018, porque consideró que no logro onseguir los apoyos que requería, y muchos menos los iba a obtener en una pre campaña para conseguir la candidatura independiente.

El intelectual y comentarista Castañeda, sin embargo, si consideró que en México hay condiciones para una candidatura independiente, porque “la gente está harta de la partidocracia, de la corrupción, de la inseguridad y de la mediocridad en la dirigencia política”.

Castañeda Gutman, incluso, puso como ejemplo al recién electo presidente de Francia, Emmanuel Macron y afirmó que “en México existe un hartazgo y creo que es mayor que en Francia”.

La sorpresa fue que el ex titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores en la época del ex presidente Vicente Fox, no vio cualidad alguna en ningún otro precandidato presidencial independiente, sino que la mirada la fijó en un joven guerrerense, quien luego de haber sido senador por el PRD se convirtió en independiente: Armando Ríos Piter.

Dijo que el guerrerense Ríos Piter, tiene muchas semejanzas con el triunfador de las elecciones en Francia, Emmanuel Macron, “en frescura, en edad y en capacidad”.

Según Castañeda, las condiciones están dadas para que una candidatura fresca, joven, antipartidocrática, pueda jalar gente del electorado de izquierda, del centro e incluso, del centro derecha y Armando Ríos Piter, posee esas capacidades.

Desde luego, para el senador Ríos Piter el haber sido tomado en cuenta por el intelectual “es un honor y un compromiso serio y profundo, viniendo del precursor de la candidatura independiente en México”.

También conocido como el Jaguar, por su movimiento político en el estado de Guerrero cuando desistió ser el candidato a gobernador por PRD, el legislador guerrerense está dispuesto a hacer un proyecto común con Castañeda, en una sumatoria de visiones y de esfuerzos en contra del sistema de partidos.

“En la visión independiente no caben los personalismos, ni los egos; para mí, es un gran honor y habrá que trabajar fuerte para garantizar que la candidatura independiente tenga la viabilidad que tuvo en Francia. Con Jorge –Castañeda-, soñamos que la elección del 2018, puede ser un verdadero parteaguas para cambiar al país”, sostuvo Ríos Piter.

Para el senador nacido en Tecpan de Galeana, uno de los principales retos de la ruta independiente rumbo al 2018, será luchar contra el dispendio de dinero que traerán los partidos políticos.

“Las cosas en el país tienen un nivel de deterioro grave en materia de empleo, seguridad, armonía y,la visión es sumar esfuerzos y capacidades, con distintas redes de alianzas, que estén en la intención de cambiar al sistema, hacer política distinta, con menos recursos, en colectivo, porque actualmente no se ve en los partidos políticos respuestas y seriedad”, señaló el político guerrerense.

Y agregó: “En ese mismo sentido, otro de los retos, es hacer conciencia en la ciudadanía, sobre todo porque el circuito de la corrupción, empieza en tiempos de campañas políticas: hay que apostarle a la fe y la confianza que encuentro en una parte de la gente. Las cosas pueden cambiar, porque se percibe hartazgo, molestia e irritación, hay que buscar en esa parte de la sociedad que sí quiere que las cosas cambien”.

El senador independiente consideró que en la actualidad, los partidos políticos son una especie de adictos a una droga, que en este caso es el dinero, el que se usa para comprar votos, por lo que necesitan desintoxicarse en un proceso de rehabilitación, por tanto billete que usan. Y uno de los planteamientos de la ruta independiente, agregó, es ganar con poco dinero.

“Se debe terminar con la ruta del despilfarro para lograr los triunfos de los cargos de elección popular, porque ese dinero puede invertirse en becas, hospitales, y otros servicios para los ciudadanos”, dijo.

La cuestión es que Armando Ríos Piter sostiene que la vía independiente es una visión de país, que debe tener compenetración en la realidad mexicana, y un ejemplo positivo es el triunfo de Emmanuel Macron en Francia. ¿Tú qué opinas distinguido lector?

Movimientos telúricos…La Región de Tierra Caliente en Guerrero se convirtió este fin de semana en un verdadero hervidero, cuando un despliegue de efectivos de la Policía Federal y la Defensa Nacional asumiera el control de la seguridad en San Miguel Totolapan, municipio con fuerte presencia de grupos delictivos y que traían asoleada a los pobladores de la región…la cuestión es que al cumplir con sus labores de cubrir la nota informativa, los periodistas Sergio Ocampo, Jair Cabrera, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Hans Musielik y Pablo Pérez García, fueron detenidos por un centenar de hombres fuertemente armados a un kilómetro del retén militar que se encuentra en Acapetlahuaya, quienes los despojaron de una camioneta en que viajaban, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video, computadoras, dinero en efectivo e identificaciones oficiales y de prensa, bajo la amenaza de que se fueran lo más pronto posible ya que de permanecer en el lugar serían quemados junto a otra camioneta en la que viajaban…los compañeros periodistas ya hicieron un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, así como a autoridades estatales, federales, defensores de derechos humanos y a la sociedad en general, para no permitir más una agresión a la libertad de expresión consagrada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero sobre todo a las autoridades federales y estatales a velar por su integridad física, ya que fueron objeto de amenazas…además los colegas atacados aseguraron que “ante estos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los compañeros, por el contrario, generaron falsos rumores al informar que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto”…la cuestión es que después del desorden de retirar 14 bloqueos de carreteras y caminos de la Tierra Caliente en los que fueron utilizados 144 vehículos, de enfrentamientos entre civiles y el Ejército y de que toda Tierra Caliente fuera un verdadero infierno, haya solo un detenido…marcop|955@hotmail.com