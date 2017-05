Huachicoleros, “el Cártel Negro”

Después de la muerte de cuatro soldados y seis civiles en Palmarito, Puebla, el robo de combustible se convirtió en tema común de conversación y asunto de atención oficial de primer orden. En todos los medios de comunicación ha habido infinidad de comentarios. Incluso, personajes antagónicos como Diego Fernández de Cevallos y Andrés Manuel López Obrador, que por separado coincidieron que la ordeña clandestina de ductos no es ninguna novedad; que se trata de un asunto inexplicablemente tolerado, en el cual existen niveles o categorías de participantes dedicados a ese negocio ilícito.

No han faltado, obviamente, los que dividen a los huachicoleros (personas que hurtan la gasolina para venderla) al menos en dos grupos: Uno, de cuello blanco, integrado por los que despachan en la Torre de Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía; otro, conformado con los que se arriesgan (han causado siniestros) haciendo tomas clandestinas para extraer el combustible de los ductos en diferentes estados de la República. Los primeros, hacen uso de sus conocimientos y habilidades en la comodidad de las oficinas operando en secrecía supuestamente al amparo de la ley. Los segundos, en cambio, cuya acción es visible y detectable en carreteras y municipios, simple y sencillamente son considerados ladrones y delincuentes. Lo irrefutable y cierto es que, no importando quién robe más, ambos grupos han sido igual de dañinos; disponen a su antojo y de forma indebida de un patrimonio que corresponde a la nación.

Un vistazo al número de lugares que los huachicoleros tienen para surtirse y han sido señalados, el panorama resulta increíble: Guanajuato, 968; Tamaulipas, 926; Puebla, 758; Jalisco, 501; estado de México, 464; Tabasco, 339: Veracruz, 337; Sinaloa, 215; Hidalgo, 187; Baja California, 150. Bien puede observarse que Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Jalisco, destacan por el mayor número de abastecimientos ilegales. Para más, de acuerdo con Pemex, según reporte en Proceso del domingo 14 de mayo, “CADA DÍA EN EL PAÍS SON ROBADOS 23 mil 500 barriles de hidrocarburos, que se traducen en 21 mil millones de pesos para el crimen organizado”. Atención: la cantidad de millones de pesos obtenidos en un día, equivale casi a la mitad del presupuesto anual del estado de Guerrero. Igual llama la atención que en Puebla, “los huachicoleros bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle (2010-2016), crecieron como nunca”… “y la noche del 3 y madrugada del 4, demostraron su poder de fuego al causarle cuatro bajas al Ejército”

En 2012, poco antes de la jornada electoral de ese año, terminé de leer el libro EL CARTEL NEGRO, de Ana Lilia Pérez. Es un trabajo sólido de investigación periodística sobre la incursión de la delincuencia organizada en Pemex. En la lectura de datos y denuncias consignados en las 300 páginas del texto, no escapa el SNTPRM y su líder Carlos Romero Deschamps; militante indispensable del PRI, ampliamente conocido merced a sus gustos, aficiones y por ser reiteradamente denunciado por sus ex compañeros. Lo leído me llevó a concluir que estamos ante un verdadero desastre a causa de la voracidad, indiferencia y complicidad. Pensé, desafortunadamente con cierto desánimo, que sanear la paraestatal de plano es imposible; aún ganando aquella elección López Obrador y poniendo al frente de Pemex a un hombre honesto y con visión de estadista como me parece lo es el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, la misión sería utópica.

A efecto de imaginar la dimensión del problema y el tamaño del reto que representa derrotar a los huachicoleros en sus distintas versiones, recomiendo la lectura de El cártel negro. La autora, obtuvo reconocimiento del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) por su reportaje sobre el tráfico de niñas centroamericanas en México a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración, Premio Nacional de Periodismo en el 2010, corresponsal de Milenio y colaboradora de los periódicos La Jornada, El Financiero, Excélsior, Novedades y de las revistas Cambio y Amigos de Bellas Artes.

De inicio van a leer en la contraportada, el siguiente párrafo: “Durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, se desarrolla el “cartel negro”, un conglomerado de funcionarios, trabajadores, empresarios, contratistas, inspectores, contralores, agentes aduanales, dirigentes y miembros del sindicato petrolero, políticos, ordeñadores, tapineros, huachicoleros, extorsionadores, defraudadores, contrabandistas y lavadores de dinero que, alineados con los traficantes de droga, se consolidan como una organización empresarial paralela a Pemex, al grado de competirle en el mercado nacional e internacional de los combustibles”. De antemano espero no devaste el ánimo del lector ni induzca a pensar que tal vez la idea de tender ductos para transportar hidrocarburos desde Tabasco hasta estados fronterizos del Norte, fue precisamente para facilitar el posible robo clandestino y que, la solución llegará automáticamente cuando el petróleo se acabe.