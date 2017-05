Frank en su Tinta

EL DOMINGO 4 de junio habrá elecciones en cuatro estados del país: Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. En Coahuila, además de la elección de gobernador, también se eligen 16 diputaciones de mayoría relativa, 9 de representación proporcional y 38 ayuntamientos. En Nayarit la elección será para gobernador, 18 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación proporcional y 20 presidencias municipales. Para el caso del Estado de México, sólo se votará para gobernador, cuya elección es considerada como la “joya de la corona” de los procesos electorales, por el numeroso padrón electoral, con una lista nominal de 11 millones 317 mil 686 personas. Es calificada como el termómetro de la elección presidencial. Y en Veracruz, que cuenta con una lista nominal de 5millones 578mil 825 habitantes, sólo renovarán las 212 alcaldías, ya que el año pasado se eligió gobernador. Aunque menos trascendentes, también habrá elecciones en Oaxaca y Tlaxcala, donde se definirán concejal de ayuntamiento y 7 presidencias de comunidad, respectivamente……. EN ESTE contexto, la dirigencia estatal del PRI en Coahuila presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales una denuncia por violencia de género contra el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, quien expresó en un acto público: “Les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI”. Las declaraciones de Anaya Llamas, quien también fue postulado al gobierno del estado por Encuentro Social y por los partidos estatales Primero Coahuila y Unidad Democrática, los cuales conforman la Alianza Ciudadana por Coahuila, fueron captadas en un video de 21 segundos que el tricolor presentó como prueba ante las autoridades. “¿Qué les dan los del PRI? ¿Qué les dan?”, preguntó a la concurrencia el candidato panista. “Nada”, contestaron sus seguidores. “Les dan puro chile, ¿verdad?” y la respuesta fue un prolongado sí. Y les reiteró el candidato: “Bueno, pues ahora les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI. Ya no les vamos a tener miedo”. De ese nivel son las campañas electorales en México. Actualmente los candidatos se preocupan más por denostar al contrincante que en las propuestas para la población……… TIERRA Caliente ardió literalmente, el fin de semana. Y no precisamente por el fuerte calor, sino por los 14 bloqueos en carreteras y caminos de esa Región, así como los 144 vehículos utilizados por la delincuencia para impedir el paso. El vocero Roberto Álvarez Heredia reportó que en los bloqueos carreteros de Tierra Caliente los miembros de la delincuencia incendiaron 8 autobuses, 14 camionetas, un tráiler, 4 camionetas tipo torton, una grúa y un vehículo particular, además de que se encontraron abandonados 3 autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, 5 tráilers, 18 camionetas tipo torton cerradas, dos camiones y tres vehículos de volteo. Este domingo el gobernado informó que “ya hay paso absoluto en la carretera desde Iguala hasta Ciudad Altamirano, donde no hay bloqueos que impida el tránsito de vehículos, salvo los vehículos que están atravesados y que se tienen que retirar”……… CONDENABLE, la agresión que sufrieron los siete compañeros periodistas la tarde del sábado, cuando regresaban de Tierra Caliente a Chilpancingo, después de cubrir los hechos en aquella región. Los comunicadores fueron asaltados y amenazados por presuntos miembros de la Familia Michoacana en el crucero de Acapetlahuaya, entre dos retenes del Ejército Mexicano. La condena del gremio periodístico es general. La PGR informó que ya investiga el caso…….. SIMPLE felicitación: A los maestros con motivo de su día. Un día murieron un médico, un ingeniero y un maestro y, cuando llegaron con San Pedro, éste les preguntó sus méritos para entrar al Cielo. El médico dijo: “Salvé miles de vidas, trasplanté corazones, prolongué la vida de muchos”. El ingeniero expresó: “Construí edificios que tocan el cielo, hice puentes que comunican a continentes, hice túneles que atraviesan montañas”. Y el maestro simplemente contestó: “Yo les enseñé a leer a esos dos”…….. PUNTO.