El campeón se da a respetar

San Juan goleó 4-1 al Reforma en la semifinal de ida del torneo de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Mayo 15.- La tercera final consecutiva está más cerca que nunca para la escuadra de San Juan, el 4-1 que le endosó al Reforma en el duelo de ida de las semifinales de Juvenil “A” los deja motivados para afrontar el duelo de vuelta con la misma intensidad para evitar una rebelión por parte de los “hombres de la media noche”; Eduardo Tenorio en este encuentro se erigió como la figura al apuntarse con un “hat-trick” que le dio forma a esta victoria.

Desde el arranque del encuentro San Juan dejó en claro que estaba dispuesto a llegar al gol, el traslado que le dieron a la pelota provocó que Reforma se fuera desgastando al no poder generar llegadas de gol; los “rayados” fueron generando peligro hasta lograr su propósito en los botines de Eduardo Tenorio luego de un pase al hueco y al llegar dentro del área sacó un disparo cruzado que se fue a guardar a la red al minuto 21.

En el resto del primer tiempo ya no hubo movimiento en el marcador y para el segundo llamado a la cancha, el mismo Tenorio de penal puso el 2-0 que llegó al encuentro al minuto 50; la debacle de Reforma no tardó en llegar y Eduardo Tenorio al 57 en una serie de rebotes llegó para empujar la pelota y poner el 3-0 que los dejaba cerca de sellar la victoria en la ida.

La recta final del partido tuvo dos emociones más que escribieron esta historia, primero al minuto 78, Aldair Ocampo puso el 4-0 para San Juan luego de cerrar la pinza en una contra que llegó a sus pies, en donde hizo un movimiento de desmarque para entrar solo y empujar la pelota; en la última jugada del encuentro Reforma encontró el descuento en una pelota parada, Gonzalo Tavares sacó un tiro que la defensa desvió para cambiarle la dirección al esférico e irse al fondo de la portería.