¿Será la profesión más noble?...¿Sin docentes no hay educación?...¿Que opina la sociedad civil de los docentes?...”Bienvenidos a esta columna de opinión para lectores entendidos”. Benito Ramírez y Enrique Viesca diputados que presentaron la iniciativa al presidente de nuestro país, Venustiano Carranza para establecer un día dedicado a los profesores (maestros), la iniciativa se aprobó en 1917 un año después se celebró por primera vez el día del docente, La UNESCO instituyó el 5 de octubre el día mundial del maestro, ¡la realidad, la celebración varía de día en cada país! Para muchos...El ser maestro, profesor, docente, es una de las responsabilidades más nobles, maestro (del Lat. magister) hace referencia a la persona que ha estudiado magisterio, se encarga de enseñar a los alumnos en diferentes niveles, ¿las instituciones educativas amigos están para formar, educar o son complemento de los hogares?,¡Grato será recibir sus comentarios!

Las estadísticas nos indican que los estados de nuestro país que más profesores ejercen son Estado de México y la Ciudad de México, las entidades con menos maestros son Campeche, Colima y Baja California Sur, aproximadamente en nuestro hermoso país hay un millón 800 mil profesores, 61.3% son mujeres. “En opinión personal y con total respeto amigos, hay maestros positivos y negativos, responsables e irresponsables, preparados e impreparados, docentes que accionan con pasión día a día y docentes que sobrellevan su trabajo con trabajo día a día”.

Les compartiré un testimonio de un docente positivo; José Vasconcelos, como coincidencia oaxaqueño (al buen entendedor)...Miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, fue llamado Maestro de América, Vasconcelos nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). ¡Les recuerdo lectores, que a los docentes destacados de nuestro país cada año se les otorga un reconocimiento con el nombre de José Vasconcelos!

“Una de las responsabilidades principales en mi sentir amigos de los docentes es conocer en verdad al alumno, descubrir su potencial así, convertirlo en potencia”, ¿Quizás no están de acuerdo o Si?...

Les comparto un poema de la madre Teresa de Calcuta; Enseñaras a volar, pero no volaran tu vuelo, enseñaras a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñaras a vivir, pero no vivirán tu vida, Sin embargo...en cada vuelo… en cada vida… en cada sueño. Perdurará siempre la huella del camino enseñado, sin duda los profesores que aman su labor nos dejan huella positiva porque lo bien enseñado no se olvida.

Existen maestros en todos los niveles, preparados, responsables en todo, que buscan las herramientas para mejorar su enseñanza y están actualizados, pero... cierto es, lamentablemente existen maestros con mal testimonio. ¿Los padres de familia somos copartícipes para bien o para mal?...Ande… Coménteme.

Lean los siguientes datos; entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el primer lugar en el índice de maestros de quienes su director reportó que la falta de preparación, retardos y ausentismo, afectan su enseñanza (enfatizo amigos, que es a todos los niveles escolares), 23 países son miembros de la OCDE, México ocupa el primer lugar en desaprovechamiento del tiempo escolar, las mismas estadísticas muestran 6 de cada 10 profesores de secundaria de nuestro país tienen carencia en habilidades, 30% del tiempo destinado a enseñanza se desperdicia en este nivel, en un ciclo escolar de secundaria en México, aproximadamente 155 horas se desperdician en poner orden entre sus estudiantes y resolver conflictos. ¿Los padres de familia somos exentos a esto? ó creemos que toda la responsabilidad de formar es de la institución educativa en sus diferentes niveles y entre menos estén los niños, adolescentes, jóvenes en los hogares mejor.





En verdad, la profesión docente no es sencilla, es una responsabilidad social muy importante, menos ahora que hay una pérdida de principios, valores en los hogares y en la sociedad, hacer bien la labor en el magisterio se requiere amor, esfuerzo, tolerancia, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para formar, orientar e impulsar, ¡Para lograrlo es necesario hacer labor positiva, padres, profesores y estudiantes.

El entender, comprender y aprender es labor de Equipo! “Que nuestro sistema educativo no es el correcto, claro que no, tema de otra columna de opinión en lo posterior, donde expresaré que no sólo es el sistema educativo, sino también los grupos de intereses que encierran a la educación en nuestro país”.

Como sociedad civil, accionemos nuestra parte, eduquemos a nuestros hijos con principios y valores positivos, regresemos las casas en hogares, rompamos la apatía y ¡hagamos equipo con los maestros que completan nuestra labor, así, estimularemos a realizar su responsabilidad al máximo!

El profesor mediocre, dice, el profesor bueno, explica, el profesor superior, demuestra, el profesor excelente, Inspira... ¡FELICIDADES!

