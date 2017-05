Educando con Valores

“La anomia asiliente es una actitud enferma, una conducta desviada de la norma, que se caracteriza principalmente por transformar la visión real de sí mismo, por una visión errónea, que siendo capaz, demuestra la incompetencia del individuo y del grupo social para resolver problemas y para alcanzar un alto estándar de vida, haciendo que se obtengan resultados negativos ante la adversidad.” (…) “La creencia de ser incompetente ante la adversidad sin serlo.”

Dagoberto Flores Olvera

La vida nos plantea grandes desafíos, y es en momentos de crisis cuando valoramos la importancia de conocer conceptos como resiliencia nómina, mismo que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), señalan como prioritario, especialmente en las fuerzas de trabajo. Ahora bien, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en su Informe sobre Desarrollo Humano 2014, lo determina como una urgencia global desde noviembre 2015; el Foro Económico Mundial del 2013, declara el dinamismo resiliente como una cultura urgente a trasladar a las tradiciones del hogar en familia, sobre todo en Iberoamérica, destacando que es lo único que hará de ésta, una región que destaque por su desarrollo humano y erradicación de la pobreza.

Se ha descrito a la resiliencia nómica como la capacidad potencial que tiene un individuo para afrontar la adversidad y salir fortalecido de ella. Las características suficientes para que a una persona se le pueda llamar resiliente nómico serían: autoestima, autonomía, afrontamiento, conciencia, esperanza, responsabilidad, sociabilidad y tolerancia a la frustración. Aunado esta aportación, -y según diversos (as) autores (as)-, basta con que uno de estos pilares se deteriore, para que la resiliencia baje, y la anomia asiliente (factor destructivo) suba. La idea es que la cultura, la sociedad, el contexto, el entorno… puede ayudarnos tanto a potenciar esos pilares, como a aumentar nuestro nivel de anomia asiliente.

La palabra resiliencia es de origen latino. Viene del verbo resilio, que significa saltar hacia atrás, rebotar (rebondir), repercutir. En psicología, psicología social y sociología no se le asocia a resistir, sino a sobreponerse a la adversidad y reconstruirse. Aunque se origina en el área de la física de los materiales, su uso se ha extendido a los social y psicológico. En física, resiliencia es la resistencia al choque, expresado en kilogramos por centímetro cuadrado. Al igual que la anomia social, la resiliencia social es definida por varios investigadores como una actitud que da a la persona o a un grupo social una capacidad. Rutter definió la resiliencia como la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad de reto, evitando estresores negativos: “contribuye a desarrollar la habilidad para tratar efectivamente al estrés y a la crisis. Vuelve a la persona resistente y adaptativa al cambio”. Grotberg la definió como una capacidad universal que permite a una persona, grupo o comunidad el prevenir, minimizar, o sobreponer los efectos dañinos de la adversidad: “La resiliencia parte de un contexto social”. Cyrulnik es de los (as) autores (as) que más tiempo ha estudiado a la resiliencia, y considera que no se puede ser resiliente uno sólo, pues la resiliencia se construye en interacción con el entorno y con el medio social. Aunque se considera que todos nacemos con resiliencia, la que va siendo disminuida por madres, padres y docentes, de los 3 a los 15 años de edad, convirtiéndola en anomia asiliente. Murray determina que la resiliencia es una actitud que permite resultados positivos al individuo ante la adversidad, sin importar cuán difícil sea: “Respondiendo o afrontando exitosamente a la adversidad y a todos los problemas de la vida, desarrollando fortalezas para resistir a la adversidad”.

En cuanto al concepto de anomia asiliente, se considera como una transformación importante que afecta directa y negativamente al desarrollo socioeconómico de grandes grupos sociales. La anomia asiliente social es producida por los cambios estructurales que forman diferencias, marginación y exclusión social, racial y étnica. Podría ser lo opuesto de la resiliencia social y llamarse asiliencia social. Forma la creencia de que no se puede lograr realizar o alcanzar satisfacer la mayoría de las necesidades o motivaciones humanas, cuando en realidad sí se puede. Es, en definitiva, la creencia de ser incompetente ante la adversidad sin serlo.

Murray enriquece su concepto de resiliencia como una actitud y una conducta orientada a la norma, que se caracteriza principalmente por transformar la visión real de uno (a) mismo (a), por una visión que demuestra la competencia del individuo y el grupo social para resolver problemas y para alcanzar un alto estándar de vida, haciendo que se obtengan resultados positivos ante la adversidad: “Es producida por cambios estructurales que forman integración sin diferencias sociales, raciales y étnicas”. Madres, padres y docentes, así como todo aquel ser humano que tenga la oportunidad de incidir en la formación de las nuevas generaciones, debemos entender que educar hoy a niñas, niños y jóvenes requiere lograr formarles capaces para afrontar cualquier adversidad, que la única forma de criar hijos (as) es formarles resilientes, dejando que surja la resiliencia nómica con la que nacieron. No involucrándose constantemente en su crecimiento, creyendo equivocadamente que el papel de un padre o madre es el de dar órdenes constantemente o de hacerles todo para sentirse responsables, pues generalmente se construye anomia asiliente. El entorno refuerza la construcción de resiliencia nómica o de anomia asiliente, como un constructo que se estructura muy fuertemente en el individuo. La resiliencia nómica es lo único que nos permite quitarnos la anomia asiliente, representando la principal herramienta con la que construimos nuestra capacidad de afrontar los desafíos básicos y relevantes de la vida, el triunfo y el camino de la felicidad. Nos permite alcanzar el respeto, la dignidad, los principios morales y el gozo del fruto de nuestros esfuerzos. Y habrá que entender que no es un don estático, sino tan dinámico que si se descuida se pierde, por lo que día a día es cada vez más importante seamos capaces de crear una reacción en cadena, que contribuya en la formación de una resiliencia para todos y todas.

