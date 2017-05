Desde el pasado viernes se registra a nivel mundial un ataque llamado WannaCry que de acuerdo con varios reportes ha afectado a más de 230,000 mil computadoras en 99 países. Hasta el momento es el ciberataque más impactante en la historia; ha afectado a empresas transnacionales como Telefónica, FedEx, Deutsche Bahn (que es una empresa ferroviaria alemana) entre varias otras incluyendo varios hospitales británicos.

Lo que hace el virus es obtener la información de las computadoras como fotos, vídeos, documentos y pide un rescate para poder tenerlas de nuevo. De acuerdo a distintas notas periodísticas el pago para recuperar los documentos es de 300 bitcoins, que no deja registro en los movimientos que se realizan.

Los bitcoins son una “cibermoneda” que nació y que vive en la red, es decir no es física. No tenemos una moneda (como la conocemos) o un billete, ya que solo existe de forma digital. Fue creada en 2009 por un hacker o un grupo de hackers anónimos y es un sistema de moneda descentralizado; es decir que no tiene una administración fija o un repositorio central como sí la tiene el peso mexicano, el dólar o el euro.

En el mundo, cerca de 6 millones de usuarios utilizan bitcoins en transacciones cotidianas y, para 2015, más de 100 mil negocios aceptaban esta cibermoneda que equivale cada uno a 1800 dólares en el mercado o 32400 pesos; es decir, si alguien quiere recuperar los archivos perdidos debería de pagar una suma millonaria de más de 9..7 millones de pesos.

Esta nueva forma de amenaza global no es nueva, ya que el año pasado se calcula que se pagaron alrededor de 900 millones de euros en rescates de virus. Sin embargo, esta es la primera ocasión que el número de afectados asciende a tal magnitud.

Este tipo de ataques por su gran rentabilidad irán en aumento. Será un gran reto para los gobiernos del mundo poder llegar a un acuerdo para establecer las bases mínimas para la persecución y sanción de estas acciones que afectan a millones de usuarios y que van más allá de las fronteras geográficas.

Este tipo de noticias, aunque parezcan sacadas de una película de ciencia ficción o futuristas ponen en tela de juicio la función de los gobiernos del mundo frente a los ataques de escala mundial y lo globalizado que es el mundo en el que nos desarrollamos.

De la misma manera en que nos hemos vuelto dependientes de la tecnología al grado de cambiar por completo la forma de comunicación entre nosotros. No olvidemos como recientemente también Whatsapp tuvo una falla de horas y cómo ésta afectó a millones de usuarios. El futuro que imaginaban los cinematógrafos el siglo pasado está llegando, y aunque a veces no nos muestre su mejor cara, nos ayuda a tener una vida más sencilla…e incierta para algunos.