Inauguran primer encuentro deportivo de telebachilleratos de la región Norte

Teloloapan, Gro., Mayo 13.- Un aliado de la educación es el presidente municipal de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, este día a invitación de maestros y alumnos asistió en su representación el regidor de Comercio y Abasto Popular, Antolín Salgado Salgado, quien dio por inaugurado el primer encuentro deportivo de planteles de Telebachilleratos comunitarios de la región Norte, que se llevó a cabo las días 11 y 12 de mayo en la Unidad Deportiva "José Rodríguez Salgado", evento en el cual participaron 14 planteles, como Tepozonalquillo, Lidice, Pachivia, Ixtlahuacatengo, Alahuixtlan, Acatlán de la Cruz, Tlacaquipa, Simatel, Tepoxtepec, Calvario, Chapa, Tlajocotla, Ixtépec y Tonalcual.

Dando fe de esta actividad el subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el estado de Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, felicitó a todos los directivos, maestros y alumnado de estas instituciones educativas y agradeciendo la invitación que le hicieran e invitó a todos los alumnos a seguir estudiando, “hay cosas que estamos obligados a hacer, pero hay algo que no podemos hacer por ustedes y eso es estudiar, eso lo tienen que hacer ustedes, ya podrán observar que Teloloapan reclama de mejores ciudadanos, de mejores padres de familia, de mejores profesionistas y por lo pronto, hoy en esta justa es donde se van a medir deportivamente, les deseo que gane el mejor, los invito a que le pongan interés ya que nos ha costado crear los 323 planteles en todo el estado y mucho más el poder atender en ellos a 11 mil 500 alumnos, en hora buena y aquí nos estaremos saludando más seguido”, comentó.

Por su parte, Antolín Salgado dijo estar a las órdenes de todos estos planteles que se han creado principalmente a aquellos de nuestro municipio, pidió a los participantes que no sólo se concentren en una actividad, "hoy es una justa deportiva pero recuerden que en el aula también se les requiere, la sociedad actual debe tener ciudadanos de calidad y como lo lograremos, con educación, sólo con educación, no hay de otra los invito deveras a que se superen, aprovechen las oportunidades y esta es una de ellas, una que les da la vida, que les da sus padres, que tienen por parte de sus maestros, entonces ahora aprovechen esta gran oportunidad, vivan el hoy y el ahora y dejen huella en donde se paren, nuevamente bienvenidos y en hora buena".

En este evento también se contó con la presencia del director general del Instituto de Bachilleratos en el estado, José Moctezuma Gutiérrez y el tesorero municipal, Antonio Abad Bravo Salgado.

Posteriormente se les otorgó a los participantes balones y material deportivo y así, dio inicio a la contienda deportiva.