Pediatrucos...y algo más

La Organización Nacional contra la Corrupción, es, según su página web, “un grupo de ciudadanos interesados en detener y combatir la corrupción en México, en todos los ámbitos mediante la participación y, particularmente, la denuncia pública apoyados en la tecnología y las redes sociales”. Su misión: “proporcionar a la sociedad mexicana un instrumento de denuncia eficaz para hacer públicos actos de corrupción por parte de las autoridades, así como buscar la promoción de mecanismos que prioricen el actuar eficiente, transparente e inclusivo de los gobiernos en beneficio del desarrollo óptimo del país”… “Crear una cultura de valores éticos en la ciudadanía, a fin de alcanzar un Estado transparente que garantice la prevención, investigación, control y la sanción efectiva de la corrupción a todos los niveles”. Ya hemos dicho que el cáncer de nuestro país se llama corrupción e impunidad. La corrupción ha calado las entrañas de muchas familias que han pasado a formar parte de ella y viven para, por y a favor de ella, desgraciadamente. Se les ha metido hasta el tuétano, tanto que ya la ven como normal y se les hace una utopía erradicarla y una tontería desterrarla. Las nuevas generaciones no deben seguir con la misma condena que ha llevado a nuestro país al despeñadero y, en breve, a la banca rota, ha sido tan grande el saqueo de las arcas de los gobiernos en los tres niveles que la deuda interna crece y crece por miles de millones de pesos no sólo cada año sino cada mes. Así de terrible y, como no hay quién castigue, se siguen despachando con la cuchara grande pues unos se protegen a los otros. Por eso, nos llamó mucho la atención el video que grabaron actrices, actores y líderes de opinión convocados por esta Organización en donde Mauricio Barrientos “El diablito”, Alejandro Calva, Mauricio Mancera, Pedro Mira, Fernanda Castillo, Juan Manuel Torreblanca, Karina Gidi, Arcelia Ramírez, Tenoch Huerta, Cuceb Piloto, Alejandro de La Madrid, Víctor Trujillo “Brozo”, y Ximena Sariñana, quienes dicen entre otras cosas: “El Estado de México ha sido gobernado por el PRI durante 87 años” “¡87 años!” “No mamen” Y pregunta uno de ellos “¿Y tú como lo ves?” Y contestan otros: “Yo lo veo de la chingada”, una dice “Yo lo veo de la fregada” Y afirman: “Hay más de 8 millones de personas en pobreza extrema” “Delincuencia en ascenso” “Feminicidios, es decir, que niñas y mujeres han sido asesinadas”, “Asesinadas”, “Hermanas, mamás, primas, amigas, hijas”, “desigualdad social”, “impunidad”, “Impunidad”, “Corrupción sin medida”, “Ese es el Estado de México”, “En las últimas tres elecciones a gobernador los mexiquenses no quisieron salir a votar”, “Llegaron a un 52% de abstencionismo”, “más de la mitad de la gente no quiere votar, no cree en la democracia del Estado de México, ¡gracias PRI!”, “pero hay más de 10 millones de ciudadanos inscritos en el padrón”, “Este 4 de junio tienes la oportunidad de alzar la voz y hacerte presente”, “Que suceda algo, que si no mejor, diferente”, “¡Sal a votar!”, “Salgan a votar”, “No chinguen, dejemos de quejarnos y vamos a votar”, “Por su dignidad”, “Sal a votar”, “No te quedes en tu casa, sal a votar”, “Salgamos a votar, salgamos a botarlos del poder”, “Oigan, diez millones de mexiquenses, no le den otro chance al PRI”, “No le den otro voto más al PRI, ¡por piedad!”, “No le den otro chance al PRI, es neto”, “Somos un mismo país, no vamos a estar verdaderamente bien, si no estamos bien todos”, “Todos”, “Todos”, “Este 4 de junio, ni un voto más al PRI”, “Ni un pinchi voto más”, “Alza la voz”, “Alza la voz” Y así pretenden sacudir a los mexiquenses, para que salgan del marasmo, para que usen el poder de su voto y echen fuera, después de 87 años, a un PRI con todas las mañas habidas y por haber. El estado de México, es el tesoro de la corona para el PRI. Lo defenderá con todas sus artimañas, con miles de millones de pesos de origen conocido y desconocido, su plan ya está en marcha desde hace unos meses, obteniendo las credenciales para votar de miles de mexiquenses, a cambios de prebendas, como el no cobrarles multas por problemas de vialidad, por falta de licencias de todo tipo y, a cambios de dinero en efectivo o a través de tarjetas como las de Monex y Soriana ampliamente conocidas. Por eso, nos unimos a sus reclamos y hacemos eco: ¡Ni un voto al PRI!.

DON CHIMINO.- ¡Uf! ¡De la que me salvé! Ya ven que les patiqué que con mi tía Maruca tenemos un chat de la Familia por parte de mi apá. Bueno, pos tan siquiera uno de los primos es giólogo o sease que le sabe a eso de la tierra, pasa que mandó un mensaje al chat a onde decían que se taba formando un huracán que asegún de nombre Adrián y que chance y cayera l´agua, y sí, cayó mero. Yo al principio no le creí, pensé que era broma pero, como las calores tan de la fregada y se la pasa uno sude y sude hasta de las tapalcoanas, no podían fallar los prenósticos de la gente vieja: calores sudosos es iguanas ranas que harta lluvia. Anque mi Áifon ya ta viejito, traye por dentro dél a la señora esa que le mientan Siri, tonces, como uno le puede preguntar cosas que le pregunto “Oye Siri, qué sabes del huracán Adrián?” y que me contesta “Aquí tienes lo que encontré en Internet sobre qué sabes del huracán Adrián” y que le digo “gracias Siri” y la Siri que me dice: “es mi trabajo” ¡Oooralé! ¡Que pinchi tepnología! Dije yo. Total que miré que efeptivamente había un huracán con ese nombre y que iba a echar agua a Goajaca y hasta a Guerrero. Cuando leí eso, como que me entró algo de mieditis de que se me jueran a mojar unos guamúchiles que puse a secar y lo de casi un kilo de semilla de cabalaza Tamalayota que dejé en un petate sobre el piso del patio, tambor pa que se secaran. Como decían que l´agua iba a cáir hasta otro día, dije yo “áhi mañana los meto pa´dentro los guamúchiles y las semillitas” La mera verdá me dio güeva con perdón de Usté, y es que la noche anterior me bía ido a jetear ya pasadas las 5 de la mañana pos nos juimos con mi compa Flor a festejar su cumple y le entramos duro a la chupazón, comenzamos en la comida, nos la seguimos con la cena y, cuando ya tábamos por agarrar ca´quien pa su cantón a eso de la 1 de la desmadrugada, que llega un compadre d´el con un mariachi y con una olla repleta de menudo que olía a puritita caca de vaca ¡mmmmmmmm! ¡Ese es el mero buenas! Dije yo. Para colmo, traiba en una yelera como de medio tinaco, casi lo de 4 cartones de cerveza de las ampolletitas, claras y escuras y, como ya nos conoce su sobrino, que vive en Teloloapa, se trujo una garrafa de mezquite de la Tierra Caliente, asegún de Zihuaquio, ¡n´hombre! ¡El puro maguey mero! Total, pa no hacérsela más cansada, casi nos amanecimos empinando el codo y chigándonos nuestro menudito, yo me eché el mío en una cazuela, pedí que me lo dieran con pata, le puse harta cebolla, limón y me aparté tres chiles de árbol, de los más doraditos y tronadores, que garro del chiquigüite una tortilla de mano, bien calientita, le unté un poco de limón, le rocié unos granitos de sal, que la hago taco, bien apretujado, con ambas dos manos, que me echo una cuchariada de menudo a mi boca, a luego le metí una mordida a mi taco y lo mascaba todo junto con una mordida bien tronada a uno de mis tres chiles de árbol que me aparté, dos cazuelas me chingué y otros tantos chiles, taban tan pinchi picosos los chiles que hasta lo cuete sentí que se me bajó. La verdá, ¡Nos la pasamos a todísimas márgaras! Casi me acababa de dormir cuando me recordó mi vieja, que teníamos compromiso de ir a una misa a las 8, asina que, casi arrastrando los pies la acompañé, me dio harta pena porque me taba quedando dormido cuando el sermón del padre, hasta dijo mi Puchunga que ronqué tantito. Cuando retachamos a la casa llegué a tirarme al sofá y ya a medio día jue cuando miré el mensaje de mi primo el Giólogo. Después de que me chingué unos chilaquilitos con ipazote criollo con crema de rancho, queso fresco y cebollita bien picada, como que me aliviané y, por si las moscas o no, mejor me jui a alevantar mis güamúchiles, mis semillitas y a meter pa´dentro 2 silletas de madera que tenía yo en el patio. Y le atiné: cayó un pinchi aguacerazo como de 5 minutos y luego siguió un chipi chipi como de media hora. Si viera hecho caso que hasta otro día iba a cáir l´agua, se vieran llenado de lodo mis guamúchiles y mis semillitas se vieran regado por todo el patio y se vieran salido hasta a la calle. Tan siquiera aquí cayó agua, pero, taba viendo en Internei que a una doptora la garró una granizada ya cercas de su casa, que como no miraba ni máiz palomas, se orilló a la orilla, que se tiró al piso de su coche, se echó un tapete en la cabeza y dijo que sintió como si tuvieran apedriando su coche, que pensó que se le iba a hacer cachos su parabrisas y le iban a brincar los vígrios. Cuando pasó la granizada, miró que no se rotó ni un cristal, pero, su carro quedó con hartas abolladuras, tantas que parecía como si juera una gran tapa de güevo. ¡Ay no!, aquí, si llega a cáir una granizada d´esas, segurito hace matazón de gallinas, pollos y hasta pajaritos. Por eso me encanta mi tierra, aquí no llegan huracanes porque los cerros nos cuidan, no llega un sunami pos ta lejos el mar y, anque hace harta calor, gracias a Dios no escasea l´agua y hay soficiente pa beber y pa echarse un bañito como el que me voy a echar orita que salga mi vieja del baño, que, espero no salga en paños mínimos, no sea que de verla se me vaya a calentar el cuaxcle y vaya yo a querer hacerle los honores despuesito de echarme el mío. Mientras, yam´voy, áhi nos pa l´otra, graciotas.