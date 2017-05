Patrulla de Papel

Marcela Del Campo Rivas, es una brillante ejecutiva acapulqueña que desarrolla su profesión (directora General) en Bancos de Barcelona y Nueva York, sin embargo, cuando hemos tenido que hablar de nuestro Guerrero ella pierde por segundos su porte, se separa de su perfume y de sus elegantes modales y adopta la posición de “recordar”. Alguna vez me dijo-

-tenia 7 años cuando llevaron a mi padre a la casa, nadie dijo que ya no llevaba vida pero yo lo intuí. Mi madre, mis tías y mis hermanas mayores lloraban, su llanto era diferente, daba miedo.

A mi padre lo colocaron sobre la cama y lo cubrieron con las sábanas blancas, el que lo taparan hasta arriba de la cabeza me hizo saber que él ya no se destaparía más, en la casa todo fue llanto y tristeza- Marcela continuó- Cuando se llevaron a mi padre de la casa alguien arrojó las sabanas ya rojas a algún rincón, no recuerdo bien si fue a un rincón del cuarto o dentro de un ropero, lo único que recuerdo es que yo me topé con esas sabanas rojas, un rojo nuevo para mí, un rojo muy fuerte, olor a cera y sonido de mujeres rezando acompañan siempre a ese ruecuerdo-

Al padre de Marcela lo asesinaron hace 48 años, iba de sus tierras a su casa cuando sin darse él cuenta, lo bajaron del caballo a balazos, eso fue en San Luis la Loma, en la Costa Grande de Guerrero, la leyenda cuenta (en esas tierras la ley dice nada, todo se sabe por habladas, corridos y leyendas) que parientes cercanos querían sus tierras, Don Rufo amaba su rancho tanto como a sus hijos, los parientes sabían que nunca les vendería sus tierras y pues nada, como sea esos parientes al final tuvieron las tierras.

-los años pasaron, como sucede miles de veces en Guerrero, tras la tragedia la madre sacó a sus hijos adelante, puso mucha distancia de por medio para que a sus hijos varones no los picara la serpiente de la venganza y a las niñas las tuvo muy cerca para darles doble ración de amor, Marcela estudio finanzas y a base de esfuerzo, inteligencia y suerte, fue escalando, a los 30 años ya ocupaba un puesto gerencial en los Emiratos Árabes, pero.... cuando alguien le pregunta por Guerrero (México) ella en silencio deja correr por sus labios la palabra “las sabanas rojas”.

Como Marcela, miles de niñas en Guerrero se han encontrado con “sabanas rojas” en su casa, en todas las regiones de este sangriento estado se tiene la costumbre de “alzar de la calle los cuerpos de sus asesinados”.

Saben que el gobierno nada podrá hacer y por ello levantan a su difunto y lo llevan, ya sea a la casa de la mamá o a la casa de la esposa. Guardo silencio en mis letras, pues cierto quedo que Juan Rulfo o Juan José Arriola lo contarían mejor.

Ultimo patrullaje.- después de más de un intento Héctor Astudillo logró ser gobernador de sus estado, durante su campaña prometió “Orden y Paz” ya gobernador pidió un año para alcanzar lo prometido, no sólo en un año no lo logró, sino que además los índices criminales se elevaron un 10%, lo más suave que se la ha dicho a Astudillo es que “es un hombre bueno” aunque ese calificativo es similar a “débil e incapaz”.

Balazo al aire.- Guerrero pierde la calificación de “Estado”

Greguería.- índice criminal no quieres decir que mi dedo índice es de Crimea!

OXIMORON- Crimen -Estado.

Haiku.- ¿si siembro palabras en primavera?

¿cosecharé frases en otoño?...

.............-te extraño-