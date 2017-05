Ayer le pregunté a un maestro que conozco: ¿Por qué adelantaron los juegos magisteriales, si generalmente los llevan a cabo en la “semana del maestro”? Él, sonriendo, me contestó (no supe si con sinceridad o con cinismo): “Es que luego se nos enciman los compromisos. Ves que el lunes, de por sí, no habrá clases; luego vienen los festejos de los niños, de los padres, de la supervisión, del sindicato, del ayuntamiento y los de la familia…”

Después de escuchar esa respuesta y advirtiendo que en esta semana las actividades escolares se vieron interrumpidas por los juegos magisteriales, me pregunté: ¿De quién será la culpa de que se descuide tanto la labor educativa? Definitivamente, la respuesta es: de todos.

Desde luego, a la cabeza de esta irresponsabilidad están las autoridades educativas, ya que no ponen un “hasta aquí” a esta pérdida del tiempo programado para realizar la labor educativa. Hay calendarios escolares… Por supuesto, anticipo una disculpa si me equivoco en mi percepción, pero no creo que esté marcada una suspensión por el 10 de mayo y supe que en varias escuelas suspendieron clases.

Pero, ¿y los padres de familia? ¿Por qué permiten estas arbitrariedades? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Será que nos hemos acostumbrado y lo vemos como “normal”? Autoridades, padres, maestros, la sociedad, en general, somos responsables de estos abusos que dan como resultado el bajo nivel educativo en el que está gran parte del estado de Guerrero.

Ya sé: dirán que con cinco o diez días más de clases no se va a resolver el problema. Efectivamente, no se resolverá, pero, ¡falta tanto por hacer!

Los días se cuentan por horas/clases. Y en cada hora que se pierde podrían trabajarse los valores humanos.

Al final del curso, los maestros se darán cuenta de que es un tiempo irrecuperable, porque no se habrá cubierto el programa oficial; entonces, en pocos días se tendrán que estudiar los temas que debieron verse en semanas, con las estrategias, la metodología y las técnicas que se requieran y no llenar de información a los alumnos para que resuelvan sus exámenes y las diferentes evaluaciones “al aventón” ó como diría un amigo escritor: simulando.

Pero, en descarga de algunos amigos maestros, debo reconocer que hay varios que, al menos, las horas frente al grupo las aprovechan al máximo, además, se da en todos los niveles, hasta en el universitario. Sé de un maestro del Tecnológico que les dijo a sus alumnos que tenían que ir el diez de mayo a clases, porque tendrían examen.

Claro que los niños contentísimos de que haya tantas suspensiones de clases, porque no piensan en su futuro y en los huecos que llevarán en su educación; ellos son los menos culpables.

Bueno, estas palabras son sólo reflexiones, que cada quien se mida la camisa, por si le queda.

Por otra parte, quiero invitarlos a que asistamos hoy, a las ocho de la noche, a un recital de ópera que ofrecerá el grupo “Temperamentum”, dirigido por el tenor Yovani Catalán. Se presentará en Casa Jano y sin lugar a dudas, la calidad interpretativa estará garantizada. Casa Jano está en Alarcón No. 2, colonia Centro.

Aprovecho para pedirles que se vayan preparando para asistir al “V Encuentro Teatral Trigarante”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad de Iguala, con la participación de grupos de teatro de diferentes estados que vendrán a aportar su talento para mantener vivo el gusto por el arte escénico.

En esta ocasión estará destinado a homenajear al teatrero Carlos Casanni, él es autor y director de teatro. Las actividades tendrán diversas sedes y diferentes horarios. Se efectuará del 17 al 21 de mayo. Estén al pendiente de la programación.

Y otra nueva: tendremos la Segunda Feria Nacional del Libro en Iguala, 2017, que estará destinada a recordar a la narradora duranguense Nellie Campobello. Se llevará a cabo del 31 de mayo al 4 de junio. Estaremos al pendiente.