Quién pega primero...

Reforma vs. San Juan y Preventivos vs. Cañeros, en semifinales de ida del torneo de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Mayo 13.- Las semifinales del torneo de Juvenil “A” levantan el telón hoy sábado con los duelos de ida, para esta edición del Clausura 2017 de la Liga Amateur de Iguala, Reforma se medirá al San Juan, mientras que Cañeros se verá las caras ante un Preventivos que no está dispuesto a ceder terreno con tal de llevarse el primer round de esta eliminatoria.

BUSCARÁN SACAR VENTAJA

Reforma regresa a una semifinal de Juvenil “A” nueve años después, la última ocasión se escribió aquel sábado 9 de agosto de 2008 cuando enfrentó al Campo Agrícola con quien empató 1-1 y cayó en penales 4-2, el formato de aquella edición era a un solo duelo en la antesala de la final; para este 2017 le llegó de nuevo la oportunidad tras jugar la serie de cuartos de final con pundonor frente al Cesvi Universiddad, en un partido lleno de drama hasta el último segundo.

Para su duelo de hoy, Reforma jugará contra el actual bicampeón San Juan, los dirigidos por Said Dirzo reaccionaron a tiempo tras su última derrota y su ofensiva está con la pólvora encendida, en la ronda de cuartos pese a verse en peligro nunca perdieron la calma para salir adelanté y terminar goleando, esta serie inédita promete de todo tras el tipo de juego que dominan ambos conjuntos que sueñan con la final.

PODER A PODER

La otra semifinal de este certamen será protagonizada por los conjuntos de Preventivos y Cañeros, hasta el momento los “guardianes” han demostrado buen futbol, en la ronda anterior tuvieron problemas con la definición, esto les podría jugar una mala pasada, ya que en este tipo de duelos no hay momentos para dar tregua, los “leones” con un juego práctico están en la ronda de semifinales en donde son un invitado constante.

Desde el 2012 hasta la fecha han estado en 8 semifinales consecutivas, en las cuales tiene 50% de efectividad; Preventivos en la edición anterior llegó a su primera semifinal, pero la falta de algunos jugadores titulares en ambos duelos lo mermó para afrontar la serie que hoy quiere superar a como dé lugar ante un rival que sabe jugar este tipo de compromisos.