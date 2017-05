Por división de cárteles nacieron 280 bandas criminales: Valdez

Cd. de México, Mayo 12.- En 11 años, el número de organizaciones del crimen organizado pasó de seis a dos que son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, pero aparecieron 280 organizaciones regionales, resaltó Guillermo Valdez, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Al participar en el Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social en Nezahualcóyotl, Guillermo Valdez Castellanos, ex director del CISEN, explicó que de 1990 a 2016 en el país se tenían detectados: el Cártel del Pacífico, liderado por “El Chapo”, el Cártel del Golfo que tenía su brazo armado en los Zetas; el Cártel de Tijuana, que lo dirigían los Arellano Félix; el Cártel de Juárez, que estaba liderado por los hermanos Carrillo Fuentes y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

"De seis a ocho bandas nacionales, lo que tenemos hoy son 280 bandas que se dedican no sólo a la producción y exportación de drogas, sino a todos esos mercados ilegales”, dijo.

Estas bandas son el resultado de la división de las organizaciones delictivas que existían hasta el 2006.

Valdez Castellanos destacó que estas bandas ya no sólo se ocupan del narcotráfico sino se han diversificado y ahora se dedican a la trata de personas, extorsión, secuestro y robo de combustible, entre otros ilícitos.

Ante ello, consideró necesario reconstruir el estado y buscar que las policías de proximidad sean la principal herramienta del estado

"La policía municipal, digamos, que es la que está más en contacto con la realidad de alguna manera figurada son los ojos del estado en el territorio y los señores criminales no son invisibles”, detalló.