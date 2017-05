Invertirá Consejo Mexicano de Negocios más de 31 mmdd

Cd. de México, Mayo 12.- El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunció al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que este año invertirá en el país 31 mil 430 millones de dólares.

El entorno alentador para las inversiones no es casual ni fortuito, sino que deriva de tener un escenario adecuado y óptimo para hacer de México un destino confiable y mantener esa condición que implica en sí misma un enorme reto, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la Sesión del Consejo Mexicano de Negocios, en la que los empresarios agrupados en esa organización anunciaron inversiones por 31 mil 430 millones de dólares para 2017, sostuvo que su gobierno “no ha escatimado ningún esfuerzo, incluso el tener que asumir ajustes al gasto público para poder mantener en una condición sana de las finanzas públicas”.

Indicó a los empresarios que “la inversión que ustedes hoy hacen pública, viene a confirmar su compromiso con México, pero sobre todo, a validar que hay condiciones propicias e idóneas para seguir invirtiendo y creciendo con nuestro país.

El jefe del Ejecutivo federal externó su reconocimiento y felicitación a los empresarios por el compromiso que tienen con México, “porque desde su espacio de actuación contribuyen de manera muy decidida a crecer con México, a invertir en México, a generar empleo para mexicanas y mexicanos”.

De esta manera, destacó, contribuyen a “seguir generando riqueza que nos permita también ir combatiendo algo que está entre las grandes prioridades que tenemos como nación: la desigualdad y la pobreza.

Indicó que su administración ha establecido cuatro factores que generan incertidumbre para los inversionistas, como el compromiso con la estabilidad macroeconómica como una condición primordial de una economía sana.

Como segundo factor, el avance de las reformas estructurales, pues “de nada serviría haber hecho las reformas y tenerlas solamente plasmadas en el papel” y no avanzar en la oportuna instrumentación de las mismas, enfatizó.

En el tercer compromiso de su gobierno para generar un entorno de crecimiento y estabilidad económica, coincidió con la demanda de los empresarios, de fortalecer del Estado de derecho a través de las instituciones.

Acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Hacienda, José Antonio Meade, el presidente Peña Nieto apuntó que el cuarto punto por atender es “la capacidad de establecer una relación mutuamente benéfica con otros países y notoriamente con los Estados Unidos”.

“Estos son los cuatro factores o compromisos que son condiciones necesarias para un entorno que propicie el crecimiento y estabilidad de nuestra economía. Los elementos necesarios para llevar acabo la transformación de nuestra economía, hay que decirlo, ya están ahí, ya están siendo valorados y aprovechados”, sostuvo.

Peña Nieto reconoció que todavía quedan pasos que dar en la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción y confió en que el Congreso de la Unión avance en su espacio de actuación, a fin de que se cumpla de manera cabal la implementación del sistema en el plazo establecido de un año.

El titular del Ejecutivo federal resaltó que esto permitirá tener un marco de actuación para que en los ámbitos público y privado se promuevan las buenas prácticas “para asegurar que podamos gradualmente y en el tiempo, ir desterrando lo que esta sociedad ya no tolera y permite más, que es la corrupción”.

“Eliminar este flagelo que resulta costoso y lastimoso para la sociedad no ocurrirá de la noche a la mañana, pero para que ocurra plenamente, para que realmente asumamos un nuevo paradigma, un nuevo modelo y una nueva forma de actuar”, es necesario el esfuerzo de los gobiernos, sus instituciones y la sociedad en su conjunto, puntualizó.

Por su parte, el presidente del organismo privado, Alejandro Ramírez Magaña., dijo que “invertir más de 30 mil millones de dólares al año se dice fácil, pero representa un esfuerzo mayúsculo que equivale a más de la mitad de las inversiones comprometidas por la reforma energética en sus primeros tres años”, explicó el directivo ante del presidente Enrique Peña Nieto e invitados especiales.

Ramírez Magaña indicó que hay razones para ser optimistas a pesar de la incertidumbre causada por el contexto internacional, ya que el país sigue su crecimiento, consolida su mercado interno y mejora sus perspectivas de consumo.