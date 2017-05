Internacionalistas-¿Un soldado en cada hijo te dio…?

Para aquellos a quienes se les facilita deslizar la pluma sobre el papel cuando de señalar al Ejército Mexicano se trata…

Voy por partes, me llama la atención la saña con la que un 5 de mayo se publica “Derrota del General Cienfuegos en Puebla”, como si se tratara de una burla al mando, una burla que no solo es personal, sino institucional y que llega a las familias de los militares. A quienes desde la óptica de proceso, se les dijo “tu familiar murió porque era un incapacitado” (el que no tiene capacidad para hacer). En esta nota se hace referencia a una iniciativa del General Secretario para instaurar batallones de Policía Militar “con escaso adiestramiento” que han ido “ocupando nuevos espacios de seguridad pública en todo el país”.

Lo primero que se tiene que saber, es que no son los militares los que pidieron esta tarea, no son sus funciones y gracias deberían darles por estar haciéndole la tarea a otros, lo segundo es que los elementos que conforman estos cuerpos son los mismos profesionales que se desempeñan en las unidades de Infantería, Caballería, Arma Blindada o Artillería, de modo que un Coronel cuya experiencia arroja más de 25 años de servicio puede ser comandante de un batallón de Infantería o uno de Policía Militar, ¿a qué voy con esto? Ningún elemento llega sin previas evaluaciones, previo adiestramiento y previo análisis del personal. Tildar a los caídos de no capaces, es burlarse de ellos.

Vamos más al fondo de la situación y es ahí donde me gustaría que hurgaran. ¿Es falta de capacidad por parte de un Ejército cuya escuela de formación de oficiales acaba de ganar un 1er lugar en la Competencia Chimaltlalli durante febrero de este año, dejando atrás a los cadetes del ejército de Canadá, Brasil, Colombia, Rusia, Gran Bretaña y Venezuela? Los cadetes del Heroico Colegio Militar refrendaron su buena preparación militar al traerse el segundo lugar en una competencia similar en los Estados Unidos, donde la Academia Militar de West Point (USMA) fue sede de la Sandhurst 2017, en esta ocasión compitiendo contra Japón, Chile, Corea del Sur, Colombia, el Reino Unido, entre otros.

Es momento de dejar de lado los prejuicios sobre el aislamiento y la baja credibilidad de la formación militar. En el Ejército Mexicano hay hombres y mujeres que se presentan sin prejuicios de género, con muy altos niveles académicos y con apego a los lineamientos de Derechos Humanos cada que salen portando el uniforme a cumplir con su misión.

Aquí tocamos otro tema que es bastante interesante. El adiestramiento de los militares es arduo, con conocimiento de causa comento que antes de que una unidad salga a operaciones, pasa de cinco semanas (mínimo) a tres meses en adiestramiento instensivo, de acuerdo al nivel de operación, aunado al que desarrollan de manera permanente.

Nuevamente, tachar a las Fuerzas Armadas de poco preparadas sería mentir cabalmente. Cuatro años de formación académica de nivel licenciatura para todos los oficiales, otros tres en la Escuela Superior de Guerra, para los mandos del Estado Mayor, otro más en el Colegio de Defensa para los Mandos, ¿seguimos hablando de falta de preparación?

Esos mandos son los mismos responsables de aterrizar los conocimientos en el personal bajo sus órdenes, quienes a su vez son enviados a los diferentes cursos que las distintas armas y servicios requieren para la realización de sus funciones. Es después de estos largos y arduos procesos, cuando algunos de los elementos del Ejército Mexicano son llamados a las filas de las tres brigadas de Policía Militar, sin dejar nunca de pertenecer a sus armas de origen, manteniendo la antigüedad en el grado y preparándose durante cuatro años, en promedio, para aspirar al siguiente grado en la cadena de mando.

El Ejército está preparado para la defensa del territorio, sus instituciones, su población y sus recursos contra un enemigo externo, pero también para apostarse en misiones de auxilio a la población, para misiones de ayuda humanitaria, para apoyo en misiones contra el narcotráfico, para la localización y erradicación de plantíos de enervantes, etc, todo lo anterior con permanente instrucción en el área de derechos humanos.

Pero vamos dejándonos de formalidades, en México el problema no tiene que ver con las capacidades de las Fuerzas Armadas, y eso lo sabemos todos. El adiestramiento ha sido puesto a prueba en sin fin de eventos, competencias y enfrentamientos reales. El problema aquí es político, es de falta de legislación y es de apoyo a la institución por parte de la sociedad.

Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que persigue a los que se encargan de velar por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cierto, es inaudito que a estas alturas del partido se violen los derechos de personas inocentes en afán de esclarecer los hechos, pero también es cierto que un soldado no puede llegar tocando la puerta de un delincuente, diciéndole “buenas noches, tire esas armas y entréguese”, suena bastante absurdo ¿no?

Pues tan así es que en lugar de coadyuvar con el restablecimiento de la seguridad y la paz, parece que velan por el beneficio de muchos narcotraficantes, sicarios y “almas caritativas” que después de cometer tantas fechorías ponen cara de “me tratan bien feo” cuando los detienen y la carrera de un militar entonces se tambalea. La realidad hoy en día es que muchos militares toman decisiones que parecen equivocadas porque no existe un marco jurídico al cual apegarse, un par de decisiones hoy son buenas, mañana no lo son, pero son decisiones que se deben tomar en el momento, donde cada situación es diferente y se debe actuar de forma inmediata, aun cuando alguien es procesado y nadie mete las manos.

Tenemos al ejército expuesto, a la última instancia en cuestión de seguridad enfrentando a todo mundo, desgastando su imagen, su prestigio y su honor, no por falta de valor, ni de valores, tampoco de capacidad, ni de instrucción, sino por falta de marcos jurídicos, por falta de compromiso político y social.

En el segundo ataque perpetrado en Puebla, con armas de grueso calibre, a bordo de camionetas blindadas y con “niños” –que de niños no tienen nada cuando portan un fusil-, es el narcotráfico quien está detrás. Como cualquier empresa que diversifica sus negocios, inversiones y entradas de dinero, ahora roban combustible porque al igual que las drogas, es redituable… ¿Pero y quién la compra? Es ahí donde deberíamos estar buscando la nota, no en seguir golpeando a una institución que hace mucho con tan poco.

Tenemos a un ejército haciendo funciones de policías sin un marco jurídico que respalde sus acciones. El caso de Puebla, desde mi óptica no fue resultado de una mala preparación, sino de un sacrificio por parte de los uniformados que aguantaron metralla antes de disparar contra los escudos humanos desde donde arteramente se perpetró fuego contra ellos.

¿Saben por qué el ejército perdió a esos hombres? Porque los tenemos atados de manos. ¿Qué hubiera pasado si en esa agresión hubieran repelido el evento y en el camino una bala impacta a un niño o mujer? La sociedad entera los tacha de asesinos, CNDH estaría detrás de ellos exigiendo justicia, Proceso estaría publicando la historia de los familiares y la carrera a la que estos hombres le han dedicado toda su vida se iría por la borda. Estarían defendiendo a quienes violan la constitución robando combustibles, estarían ahí dando a conocer el lado humano de un delincuente, como en muchas otras ocasiones lo han hecho.

En cambio, no veo que honren la memoria de los soldados de México que entregan su vida a velar por lo que marca la constitución, como tampoco lo vi cuando en Sinaloa fueron acribillados por un comando armado luego de salvarle la vida a quien los atacó cerca de Badiraguato, mismo al que trasladaron a peligrosas horas de la madrugada a un hospital porque así lo demandan los lineamientos de derechos humanos, el resultado, todos lo conocemos. Soldados acribillados, incinerados dentro del vehículo. ¿Y sus derechos humanos? ¿A quién le reclaman los soldados o las familias?

Me queda claro que no hay nadie respaldando esta situación. Empecemos nosotros, como sociedad. Y con esto no estoy pidiendo que se solape a nadie, el que comenta abusos, el que se equivoque o traicione los valores castrenses que lo pague, son los propios militares los primeros en hacer justicia al interior de sus filas. Lo que estoy diciendo es que no hagamos notas que vendan a costa de las vidas de miliares cuyo único deseo fue servir a México, unos por convicción, otros por necesidad. Es cierto, muchos entran “porque no hay de otra”, pero a diferencia de quienes buscan hacer dinero rápido y a costa de las vidas de otros mexicanos, los soldados de la patria buscaron una manera honrosa de ser alguien en la vida, de dejar un legado y servir a esta nación.

Sobre el video que comenzó a circular en redes sociales, vamos a voltearla diciendo que es una “presunta ejecución extra judicial”, pero hay que ver todo el video, no nada más la parte del morbo. Si bien ese elemento presuntamente se equivocó (no vamos a cerrar los ojos, evidentemente hizo mal), es necesario entender el motivo de fondo, el factor humano que detonó su acción, ya antes habían caído 4 soldados, no lo olvidemos e insisto, no lo estoy justificando. En el medio se habla de lo mal que se actuó, de la justicia que se habrá de impartir según los cánones y doctrinas militares y por supuesto, la misma no se hará esperar.

Es cierto, es una realidad. Aun con todo, hay gente que actúa contrario a las leyes castrenses, pero es precisamente esa misma justicia militar la que deberá de imperar.