Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto les comento que el secretario de Desarrollo y Fomento Económico del Estado, Álvaro Burgos Barrera, informó que el pasado fin de semana largo nuevamente fue muy exitoso para nuestro estado con una ocupación hotelera del 84%, dejando una derrama económica de más de 440 millones de pesos y con una visita de más de 180 mil turistas en Guerrero. Burgos Barrera dijo que no solamente se está invirtiendo en la promoción turística sino también se está invirtiendo en infraestructura en equipamiento de diferentes hoteles, hace unos días el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores hizo entrega de equipamiento y de infraestructura a un grupo de 20 hoteles de la zona tradicional de Acapulco que se están modernizando y actualizando por lo que están siendo apoyados por el gobierno del estado teniendo la oportunidad de ofrecer mejores servicios a los turistas que nos visitan; además el secretario de Desarrollo Económico informó que en los próximos días se habrá de entregar también equipamiento a 20 restaurantes de la parte de las bahías del Papanoa, que se está invirtiendo de igual forma para la modernización de estos negocios, se está apoyando también con infraestructura a restaurantes de la zona turística del puerto; en San Luis Acatlán se está invirtiendo a un grupo de restaurantes para mejorar su servicios. Hoy en día los mercados se están moviendo día a día, el turista es cada vez más exigente, te pide más servicios y los destinos turísticos de Guerrero reconocido a nivel nacional e internacional, deben de estar a la vanguardia en este tipo de servicios que hoy demandan el turismo como internet, mejor capacitación para ofrecer mejor calidad en el servicio, además de una estrategia de comercialización para la zona tradicional de Acapulco que permitirán el día de mañana que puedan llegar más turistas a este lugar y que a partir de la administración estatal del gobernador Astudillo, se está trabajando de la mano del secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona para ir consolidando de forma integral el turismo en el estado de guerrero. Álvaro Burgos Barrera finalmente dio a conocer que ya se están preparando las convocatorias del Instituto Guerrerense del Emprendedor en donde este instituto seguirá invirtiendo en Proyectos para Emprendedores de pequeños negocios que quieran también modernizarse y se puedan inscribir en este tipo de apoyos que el gobierno de Héctor Astudillo Flores ofrece al sector productivo, se busca también se pueda apoyar en infraestructura, equipamiento y en capacitación..! Pasando a otro tema hoy vamos a tratar de entender dos temas, el primero ¿Es posible que se dé una alianza de las izquierdas en el Estado de México? La respuesta es NO ¿Por qué? Porque no existen dos izquierdas, es decir existen una serie de simpatizantes de las ideas progresistas de ideólogos el cual cada uno pretende construir su propia canción y cada uno pretende contratar a sus propios músicos; les ganó la vanidad, les gano la egolatría, algunos les ganó el mesianismo y hoy los que no están dispuestos a ceder simple y sencillamente, habrá de darle el triunfo a un tercero. ¿Pudo la izquierda triunfar? ¿Ha podido la izquierda triunfar desde 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue el candidato del frente democrático nacional? En aquél gran proyecto en el cual se han ido sumando muchísimos personajes que han sido abortados de diversos partidos políticos, pudieron ganar en 1988 y NO lo hicieron, pudieron ganar en el 2006 y NO lo hicieron, pudieron ganar en el 2012, NO lo hicieron y hoy la necedad los tiene contra la pared en el 2018. Quiero entender el papel que está jugando Andrés Manuel López Obrador, no solamente en el escenario nacional porque ya está siendo observado por los foros internacionales especialistas en las finanzas, desde la nación de Inglaterra advierten que Andrés Manuel es un hombre pragmático con el cual se podrían hacer negocios. El cabildeo, el acercamiento que está teniendo con los hombres de negocios con los hombres del dinero en los últimos meses es una estrategia para convencer que es la “mejor” opción para México, para quienes pretenden mantener una relación comercial con éste país que tanto recursos naturales tiene; lo que trampa la relación de López Obrador con estos señores su obstinación de echar para abajo lo que fue la reforma energética. Las reformas de gran calado que implementó el presidente Enrique Peña Nieto, que le han ganado el reconocimiento mundial son parte de la agenda por la cual podrían invertir en nuestro país los capitales mundiales, sin esas reformas difícilmente don Andrés Manuel si pudiera salir triunfante en las elecciones del próximo 2018 podría llevar acabo un buen gobierno será López Obrador (en caso de que ganara la elección presidencial), el que decida si sigue en contra de las reformas de Peña Nieto o si las acepta con el afán de ganar una elección..!! Pasando a otro tema el secretario del Trabajo, Oscar Rangel Miravete está recorriendo todo el estado llevando a los municipios la Feria “Un día por el Empleo”, hoy estarán en la región de la Tierra Caliente, en el zócalo de la Ciudad Altamirano en donde diez empresas ofertaran vacantes para técnicos, profesionistas y toda la gente que tenga el interés de poder obtener un trabajo..! Nos leemos hasta la próxima..! Salud y Bienestar, Camarada..! 