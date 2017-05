Delicada la situación en San Miguel Totolapan, donde un grupo armando ha entrado a la Gavia, en busca del famoso Tequilero. Es decir, parece gestarse un enfrentamiento entre gavillas en ese municipio, con riesgos de que se extienda a otros.

Los datos hasta el momento no son muy precisos, pues se dice que la Familia Michoacana entró en complicidad con las defensas comunitarias denominadas Movimiento por la Paz y la Justicia para ir en contra de la banda los Tequileros.

Pero el Movimiento por la Paz se ha deslindado del hecho.

Ambos grupos criminales son de cuidado; la Familia Michoacana tiene poderío en casi toda la Tierra Caliente y los Tequileros están más reducidos en operaciones geográficas.

De no frenarlos en sus operaciones de ataque y defensa, la pugna puede ser de largo plazo y sin cuartel, propio de las fuerzas que no ceden mientras no son eliminadas o ella termina con la otra. No hay reglas ni valores por respetar.

Lo delicado que puede derivar esta situación, hace necesaria y urgente la intervención de los cuerpos de seguridad estatal y federales para limitar el accionar de ambos bandos.

Ocho fueron los muertos en la primera incursión armada, y es deseable que no haya más muertes.

El costo social puede ser muy grave, por la ausencia de reglas en ambas fuerzas y sin posibilidad de algún acuerdo político.

El problema será para la población que no está en ningún bando, la que puede llevar la mayor parte del costo social. Incluidos los viejos, mujeres, niños y jóvenes.

En este tipo de conflictos, donde ninguno de los enfrentados pide negociar, el enfrentamiento se puede volver largo, costoso y doloroso, pues la idea que mueve a ambos grupos es la destrucción total de su enemigo. Semejante a lo que sucede en otros estados o regiones de Guerrero.

Los gobiernos deben evitar que se ensañen con las poblaciones.

Esperemos que nada de esto suceda y la inteligencia de los pobladores de ese municipio se imponga a la idea de muerte que otros traen consigo.

MENTES PERVERSAS BUSCAN conflictuar la relación de trabajo que traen el gobierno estatal con el municipal de Acapulco. La coordinación en obra pública, el Acabús, la proyección del puerto de Acapulco y más acciones de gobierno que benefician a la población, solo han sido posibles por el trabajo conjunto y coordinado de Héctor Astudillo y Evodio Velázquez.

Decir que desde el ayuntamiento de Acapulco se golpea al gobernador o que desde la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado se ataca a Evodio, sin presentar prueba alguna, solo queda como producto de quien padece algún tipo de delirio, al ver acciones que solo suceden en su loca cabeza y no en la realidad.

Lo que es cierto es que hay acelerados en ambos partidos: PRI y PRD que al no poder controlar sus ansias locas de querer eliminar a quienes consideran sus enemigos políticos, les tiran con todo en los medios de comunicación, cuando el estado demanda coordinación entre autoridades, colaboración y compromiso para atender las necesidades que la misma enfrenta.

Entender eso no parece ser muy difícil.