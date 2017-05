Se juegan las finales

En futbol varonil, Iguala perdió en penales frente a Zacatepec

Iguala, Gro., Mayo 12.- Iguala quedó fuera del Prenacional de Tecnológicos y ayer el esfuerzo, la sed de triunfo se quedó en el manchón penal en donde cayeron ante un Zacatepec que vino a hacer su juego y hoy disputará la final de futbol contra Acapulco.

El equipo tamarindero no pudo ante un “canchero” Zacatepec que se encontró con un gol de vestidor al minuto de juego, en donde Alexis Figueroa remató a un metro del arquero Tenorio para poner adelante a los “azucareros”, para después esconder la redonda y al minuto 30, Iguala apretó y puso en apuros al arquero visitante pero el empate no llegó antes de la primera parte.

En el segundo tiempo Zacatepec dirigido por un hombre de oficio como es “Pibe” Dávila que mandó a sus jugadores a comerse el reloj, ante el gran cierre de Iguala que por esfuerzo no quedó y en el último suspiro del cotejo, Robles remató de cabeza para empatar el juego y mandar la semifinal a penales.

La madre suerte le sonrió a Zacatepec, ya que el portero salió en su tarde para detener tres disparos de los locales y ahí quedar el sueño queretano.

En la otra semifinal, Acapulco con goles de Abel Muño, Isaac Hernández y Diego Serna se metió a la final al ganar 3-0 al combinado de Huetamo, por lo que los del puerto en este prenacional sólo han recibido un gol.

En la rama femenil, Zacatepec doblegó 2-0 a Acapulco y Tacámbaro le metió 7-0 a la Montaña.

En lo que corresponde al volibol femenil, Tecnológico de Huetamo venció en tres sets a Zacatepec, mientras que Altamirano en dos superó a Chilpancingo; en la rama varonil, Altamirano y Costa Grande son los que disputarán su pase al nacional al dejar fuera al Tec de Chilpancingo y Acapulco.

En el basquetbol femenil, Zacatepec y Chilpancingo son los que pasaron a la final, mientras que hoy se juega la última jornada del basquetbol varonil, en donde se conocerá al campeón.

La ceremonia de premiación será a las 13:30 horas en las canchas de basquetbol de la Ciudad Deportiva.