Trepidante clásico tapatío

Atlas derrota 1-0 a Chivas en el Estadio Jalisco, en la ida de los cuartos de final del C2017

Guadalajara, Jal., Mayo 12.- Atlas pegó primero en el clásico tapatío, venció a Chivas 1-0 en la ida de los cuartos de final del Clausura 2017 de la Liga MX. El Jalisco, que no se llenó, pudo presenciar un duelo entretenido y con jugadas polémicas. Nada está definido, el domingo, en la casa de los rojiblancos, Guadalajara buscará regresar, el zorro por su parte intentará culminar la obra.

Atlas y Chivas a estilos diferentes, pero con convicciones similares salieron a mostrar su juego tratando de hacerse daño en el el primer juego de los cuartos de final. El Rebaño Sagrado, a través de los pies de la "Chofis" López, fue el que puso la primera de peligro, pero su tiro apenas se fue desviado del marco defendido por Miguel Fraga.

Al filo del 28’, Daniel Álvarez vendió una falta dentro del área, que el central, Jorge Antonio Pérez Durán compró y marcó la pena mágica a favor de los Zorros. Al 29’, Alustiza pidió el esférico. Matías sacó un tiro fuerte a la derecha de Rodolfo Cota, quien se venció a su izquierda. Estaba el 1-0 a favor de los rojinegros.

El chiverío no perdió el orden y al 36’, en jugada polémica, el auxiliar uno, Andrés Hernández decidió marcar fuera de lugar a Alan Pulido y así anularle la anotación a los rojiblancos.

Al descanso, los zoros se fueron con la ventaja, pero al juego le faltaba mucho, la adrenalina de todos los asistentes estaba a flor de piel.

Para la parte complementaria, la escuadra de Matías Almeyda siguió insistiendo, pero le faltaba tener contundencia en sus embates. El conjunto de José Guadalupe Cruz empezó a replegarse tratando de contragolpear a su rival. El tiempo se agotó no hubo más para Guadalajara que cerró con la insistencia del empate. Atlas se lleva una ventaja mínima, pero ventaja al fin, aunque no paciera definitiva. Todo se decidirá el próximo domingo en el Estadio de Chivas. Ahí se conocerá al semifinalista.