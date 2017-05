Mamás contribuyen al desarrollo del país: EPN

Colima, Mayo 11.- Desde Colima, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a las mamás mexicanas en su día al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de la República de replicar sus acciones dedicadas a cuidar y velar por los derechos de las mujeres y en particular de quienes son jefas de familia.

Gracias a las mamás por su esfuerzo, por su responsabilidad y por lo mucho que hacen por sus seres queridos y en ello contribuyendo al desarrollo de nuestro país”, expresó.

El mandatario afirmó que la mejor manera de significar y celebrar a las mamás en su día es entregando obras de infraestructura en materia de salud, como ocurrió hoy que inauguró los hospitales Materno Infantil y General de zona número 1 del IMSS en Villa de Álvarez.

Quizá lo que más le preocupe a una madre es ver que su hijo crezca sanamente, que sus hijos, hijas, tengan la oportunidad de desarrollarse, de tener oportunidades en la vida, pero siempre al final de cuentas y lo más importante con salud”.

Acompañado del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, así como del secretario de Salud, José Narro Robles y del director del IMSS, Mikel Arriola, el jefe del Ejecutivo destacó los esfuerzos emprendidos en favor de las mujeres como son los centros de justicia, las escuelas de tiempo completo y una mayor cantidad de guarderías.

En pocas palabras, son varias las acciones dedicadas a cuidar los derechos de las mujeres y en consecuencia de muchas de ellas que son madres... Esa es la tarea que este Gobierno se ha propuesto y que hemos podido concretar. No es retórica, no son discursos, no son buenos propósitos, son realidades”, sostuvo.

Por la mañana, el presidente Peña Nieto felicitó a través de sus redes sociales a las mamás en su día, acompañado de fotografías con su mamá, María del Socorro Nieto y su esposa, Angélica Rivera.