Entrega Astudillo llaves del programa “Un cuarto más”

El programa “Un cuarto más” trae beneficios a más de 3 mil familias de Acapulco, por lo que el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo en su mensaje que “el objetivo del gobernador es trabajar para resolver, construir y avanzar por Guerrero”.

En la cancha techada de Barrio Nuevo La Venta, misma que lució abarrotada por pobladores, el mandatario estatal y su esposa Mercedes Calvo, presidenta del Patronato DIF Guerrero, celebraron el “Día de las Madres” en este lugar, donde entregaron habitaciones adicionales del programa “Un Cuarto Más”, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, a través del cual se construyen en Guerrero 14 mil espacios de vivienda para abatir el hacinamiento y la violencia, generando más de 30 mil empleos directos e indirectos a través de 263 empresas locales.

Ahí, al ser recibidos de manera emotiva por habitantes de La Venta, el mandatario Héctor Astudillo y su esposa Mercedes Calvo, felicitaron a todas las mujeres que tienen la dicha de ser mamá, “gracias por su afecto, orientación y cariño, gracias por preocuparse siempre por todos nosotros. Hemos de decidió con mi esposa Merce estar aquí, en este programa tan importante impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, para entregarles este cuarto más que sin duda es una contribución para que ustedes puedan vivir mejor”.

Astudillo Flores, puntualizó “que estar aquí en La Venta, trabajando, dando, entregando y apoyando, ese es el objetivo central del Gobernador, trabajar para resolver, construir y avanzar para todos ustedes”.

El Ejecutivo guerrerense, visitó a doña Leticia Escobar Hernández y a Noemí de la Rosa Sosa, quienes fueron beneficiarias de “Un Cuarto Más”, quienes expresaron estar agradecidas con el Presidente de la República y el Gobernador por el apoyo de este programa, a través del cual se han construido en Acapulco 2 mil 200 de 3 mil espacios adicionales de vivienda programados sólo para las zona conurbada de este puerto.

Una de las beneficiadas, la ama de casa, Noemí de la Rosa Sosa, señaló que “estoy muy agradecida con el señor gobernador Héctor Astudillo Flores, por este apoyo que nos dio con este gran programa Un cuarto más, muchas gracias que Dios lo bendiga, nos ayuda a tener un cuarto donde podemos dormir otras dos personas más, ya que nuestra casa es muy chica”.

Antes del mensaje del gobernador, la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Alicia Zamora Villalva, informó que el programa “Un cuarto más” se encuentra en su cuarta etapa y que hasta el momento se han entregado 2 mil 200 cuartos. La funcionaria estatal agregó que faltan por entregar 800 cuartos en dos etapas más, hasta completar seis en este municipio de Acapulco.

Zamora Villalva, agregó que sólo en el poblado de La Venta han sido beneficiadas familias de las colonias Barrio Nuevo, Insurgentes, Agrícola, Tres Postes, Las Flores, Nueva Revolución, Capiri y Colonia Popular, haciendo un total en Acapulco de más de 3 mil familias.

En este evento, de entregas de llaves del programa “Un cuarto más”, la señora Lorenza Teresa Moreno, de 80 años de edad frente a sus vecinas, agradeció al gobernador el beneficio recibido “yo nunca me imaginé a esta edad tener o qué alguien me regale este cuarto, le doy las gracias y que Dios me lo bendiga a usted y a su esposa”.

Por su parte, el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, mencionó que en Guerrero el programa “Un Cuarto Más”, construye 14 mil espacios de vivienda para combatir la violencia contra las mujeres y el hacinamiento, meta duplicada por el gobernador Héctor Astudillo, que es construida con mano de obra, material y proveedores locales, donde participan 263 empresas constructoras locales, generando por lo menos 20 mil empleos indirectos y 10 mil empleos directos dando un total de 30 mil guerrerenses empleados.

Para la construcción de los 14 mil cuartos adicionales de vivienda, se han adquirido más de 4 millones de tabicones hechos en Guerrero, 14 mil puertas y ventanas, 10 mil camiones de volteo con 64 mil metros cúbicos de arena, 231 mil litros de pintura, lo que ha ubicado a Guerrero en los primeros lugares para combatir el hacinamiento.