Exigen paterfamilias auditar finanzas del "Vasconcelos"

Iguala, Gro., Mayo 11, 2017.- Un grupo de padres de familia del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) “José Vasconcelos”, solicitaron a las autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) auditar las finanzas del plantel educativo, ante la sospecha de que la directora y subdirectora Alma Rosa Delgado Pineda y Magnolia Guevarin Rivera están haciendo mal uso de los recursos captados por las “cuotas voluntarias”.



Luego de que el pasado 3 de mayo en una reunión en el interior del plantel, los padres de familia cuestionaran el destino del dinero de 600 pesos que aporta cada uno de los 990 alumnos por “cuota voluntaria” para que puedan estudiar en el plantel educativo.



Los padres de familia –quienes se reservaron sus nombres para que sus hijos no tengan represalias-, declararon que el pasado 3 de mayo le pidieron a Alma Rosa Delgado Pineda cuentas de las cuotas de los alumnos, por la sospecha de que estos no se han utilizado de manera adecuada y que era necesaria una investigación.



Dijeron que una madre de familia cuestionó el destino de los recursos, incluso, le dejó entrever que si no rinde cuentas es porque el recurso le está dando mal uso o se lo robó y para descartar cualquier sospecha era necesario una revisión de todos los ingresos y egresos. “Los alumnos pagaron por cuota voluntaria 600 pesos y si son 990 alumnos estamos hablando de 594 mil pesos y como padres tenemos el derecho de saber en qué se aplicaron”.



Aseguraron que las autoridades educativas deben revisar esta situación y más cuando se supone que el personal directivo debe ser gente honorable y con principios. “Si la directora y la subdirectora actúan de manera transparente, no tienen por qué oponerse a una revisión de las finanzas, pero si no, van argumentar cualquier cosa”.



“Hay molestia de los padres de familia, porque lo que deseamos es que se aclare el asunto de las finanzas. Imagínense ustedes, por reclamar con micrófono en mano, la directora se molestó e hizo que le quitaran el micrófono para que no la siguiera cuestionando y eso no debe ser. Si hay transparencia, no debe haber temor alguno”, aseguró uno de los padres de familia.