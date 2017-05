En la UAGro, cesarán a funcionarios que no entregaron “cuentas claras”

Chilpancingo, Gro., Mayo 10.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, reiteró que existen áreas de servicios dentro de la institución que no reportaron sus ingresos propios (inscripciones, pago de derechos) durante su gestión y por ese motivo sus titulares serán removidos.

El jueves de la semana pasada el Consejo Universitario (CU) en el que el rector actúa como presidente de ese máximo órgano de gobierno, sesionó a puerta cerrada y se anunció que habrá ceses de directivos que no entregaron cuentas claras.

Este lunes en una breve entrevista con reporteros de la fuente en los pasillos de la Rectoría, advirtió que la próxima semana se “habrán de tomar decisiones” en cuanto a la salida de algunos directores en la administración de la UAGro.

Entre los que están cerca del cadalso, dijo, están directivos de Servicios Escolares y Administración, del Servicio Médico de Ometepec y la Casa de la Cultura de Taxco.

Respecto al rechazo de estudiantes de nuevo ingreso, refirió que la Federación no ha otorgado el apoyo que la UAGro requiere para garantizar espacios para los jóvenes.

Y aseguró que a pesar de ello se hará lo posible para que la institución reciba la mayor cantidad de estudiantes.