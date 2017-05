Resguarda Policía Estatal planteles educativos de Aca

Personal de la Policía Estatal Acreditable resguarda planteles educativos en el puerto de Acapulco con el propósito de garantizar la seguridad de alumnos, padres de familia, personal administrativo y docente.

Como parte del Operativo Mochila Segura, los elementos policiales realizan patrullamientos durante los horarios de entrada y salida en las primarias "Lázaro Cárdenas", "Samuel Quiroz", "Carlos A. Carrillo" y "Emiliano Zapata", así como en las secundarias "Margarito Damián Vargas", en la Técnica No 200, en el CBTa No 296, así como la Preparatoria Salvador Allende No 7 y el Colegio de Bachilleres No 16.