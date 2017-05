Sin subirse al ring, pero atendiendo al dicho que expresa: “Difama, que algo quedará”, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, ha sabido darle respuesta a los dicterios que lanzó contra su gobierno el presidente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional del PRD durante sus recientes visitas a Chilpancingo.

Luego de afirmar que no se quedará callado ante la campaña de descalificaciones que dirigentes políticos de izquierda lanzan con los temas de violencia a inseguridad, calificó como un acto de cinismo desmedido de López Obrador, al decir que Guerrero está peor que antes. “Guerrero no puede estar peor, después de lo que sucedió con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, donde Andrés Manuel se anduvo abrazando con Abarca, principal responsable de esos hechos que lastimaron a Guerrero y a todo México”, señaló el mandatario.

FIN DE UNA CRISIS.

El lunes pasado, luego de rendir honores a la bandera en palacio de Gobierno, Astudillo Flores inauguró la rehabilitación del conocido como Edificio Tierra Caliente, que resultó incendiado hace más de dos años por fuerzas radicales de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de la CETEG, entre otros, durante las protestas por lo sucedido en Iguala. Estos trabajos tuvieron un costo de 32 millones de pesos y encierran grandes dosis de simbolismo.

De esta forma, se cierra en Guerrero una época muy difícil, donde la violencia política y la ingobernabilidad estuvieron a la orden del día. Fueron tiempos históricos y críticos nunca vistos en nuestra entidad, donde el bloqueo a carreteras, robos de vehículos oficiales y comerciales, incendio de edificios públicos, saqueos de tiendas departamentales, uso de machetes, palos y bombas molotov por parte de los encapuchados que cometían tal vandalismo, tuvieron en un puño a todo el pueblo de Guerrero.

Es cierto que hoy las bandas delincuenciales continúan haciendo de las suyas y generando violencia e inseguridad, pero en los aspectos político, económico y social, la gobernabilidad ha vuelto a todo nuestro territorio y fue el mandatario Héctor Astudillo Flores quien con intenso trabajo, diálogo y gestión, logró que los grupos sociales dejaran de movilizarse a lo loco y retomaran sus actividades normales.

La mejor respuesta que está dando el mandatario estatal a sus opositores, es con trabajo y más trabajo. La afluencia de visitantes en nuestros centros turísticos se ha recuperado en forma más que satisfactoria. Todos los programas sociales incluyendo apoyos como el fertilizante gratuito, se mantienen operando pese a la crisis presupuestal. La obra pública es abundante y se construye en todos los municipios. El DIF Guerrero con su presidenta, la señora Mercedes Calvo, distribuye miles de apoyos en todo el territorio, etc.

El trabajo del Gobernador guerrerense está a la vista de todos. Es por eso que poco pudieron hacer los ataques y difamaciones que vinieron a verter en su contra Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional del PRD. El siguiente paso es seguir combatiendo a la delincuencia organizada, en forma bien coordinada con los tres niveles de gobierno, para que la paz regrese, por lo menos a lo que teníamos hace diez años.

LA CRISIS ECONÓMICA HEREDADA.

El secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, fue entrevistado el lunes anterior y respondió a diversos cuestionamientos que tienen relación con lo que afirman políticos de izquierda. De entrada, calificó como muy difícil subsanar el déficit financiero de aproximadamente 23 mil mdp, que le heredaron los gobiernos perredistas al presente y que se agudizó en el interinato de Rogelio Ortega Martínez.

Apreza Patrón añadió que será muy difícil superar ese déficit durante muchos años, porque los ingresos propios del Gobierno del Estado son de dos mil millones anuales. La quiebra que recibieron en octubre de 2015 supera en mucho la solvencia financiera. Sin embargo, expuso que con un trabajo honesto y transparente, con un manejo capaz de las finanzas, se podrá salir adelante sin tener que endeudar al Gobierno del Estado.

No olvidó el funcionario comentar acerca del Plan de Austeridad que se puso en marcha luego del gasolinazo. Con dicha estrategia se han logrado mantener los precios de productos básicos como la tortilla y el transporte público. Apreza señaló finalmente que en cuanto se cumplan seis meses de que opere este Plan de Austeridad, construido entre el gobierno y los sectores social y privado, se analizarán los resultados obtenidos.

¿QUIEN GANÓ LA MUESTRA DE MÚSCULO?

Luego de su marcha mitin realizada el domingo anterior en Chilpancingo, el Partido de la Revolución Democrática demostró que se encuentra intacto, pese a la gran campaña que realizan los de MORENA para que las huestes del partido amarillo se sumen a las de López Obrador. Hubo más gente en la marcha y mitin perredista que en el del sábado, que fuera encabezado por el propio dueño del Movimiento de Regeneración Nacional.

A pesar de la popularidad que tiene El Peje entre muchos guerrerenses, resultó claro y notorio que la gente de Chilpancingo le hizo el feo a su visita, aunque los fans de AMLO aseguran que no hubo asistencia local porque el DIF anduvo repartiendo regalos y despensas en diversas colonias. Con una población superior a los 200 mil habitantes, el reparto de obsequios no pudo detener a mucha gente. Los cuatro mil que estuvieron en el mitin de MORENA no son nada, o mejor dicho, fueron muy poco.

A pesar de que tampoco llenaron la plaza cívica, los perredistas tuvieron más gente y con eso se llevaron el triunfo en el duelo de “fuercitas” y muestra de músculo. Sin el apoyo del PRD, Andrés Manuel no podrá ganar en Guerrero y su pequeño partido quedará en los últimos sitios como ocurre actualmente. La dirigencia nacional y estatal perredista pueden darse el lujo de esperar a que AMLO le baje una rayitas a su soberbia desmedida y que con la humildad que caracteriza a los políticos inteligentes, les solicite públicamente su apoyo.

manueltello2002@yahoo.com