Frank en su Tinta

SERVIDOR público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas, más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo. El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, pertenecen a la sociedad. El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. Eso es en teoría, porque en la práctica muchos servidores públicos hacen todo lo contrario. En Guerrero se documentaron tres casos en los recientes días…….. CASO número uno: El encargado del Programa de Jornadas Comunitarias del ayuntamiento de Chilpancingo, Nicolás Juárez Hernández, fue denunciado por abusar de su poder como funcionario, acosar sexualmente a las mujeres de su área y recortarles sus quincenas si no hacen el amor con él. Circularon en Facebook capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con la fotografía y el nombre de “Nico Juárez”, en las cuales una mujer inicia pidiéndole hablar con él, a lo que le responde: “Que paso ando ocupado chingado (sic)”. La fémina le manifiesta su inconformidad de que le quite mil pesos de su quincena “por no quererme acostar contigo”. Ella le dice: “No creo justo Nico no seas así tengo hijos que mantener y no me alcanza lo poco que me dejas (sic)”. Nico Juárez: “Pues déjate coger babosa y te doy completo tu sueldo y aparte disfrutas un rato de placer conmigo por no aflojar te va a pasar lo que a las otras (sic)”……… CASO número dos: El dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur, Antonio Victoriano Hernández, denunció que Gerardo Guerrero Gómez, encargado de la oficina de Culturas Populares del gobierno federal en el estado, consume cada semana grandes cantidades de alcohol en su oficina, lo que afecta a usuarios, porque hasta ordena cerrar la ventanilla de atención al público para seguir en su fiesta. También, que el funcionario federal, Guerrero Gómez, acosa laboral y sexualmente a una empleada, a la que le exige que le dé unos masajitos a lo largo de su cuerpo. El dirigente de campesinos exhibió en una conferencia de prensa fotografías en las que aparece al funcionario federal ingiriendo bebidas etílicas con sus colaboradores y amigos más cercanos, sin faltar la música bohemia, en su oficina. Cuando ya le hace efecto el alcohol, ordena cerrar la ventanilla de la oficina para que no haya atención al público……… CASO número tres: Esmeralda Valle González fue cesada como coordinadora del programa Pensión para Adultos Mayores de la Delegación de Sedesol en Guerrero, por haberse involucrado en un hecho violento en el Restaurant Bar & Cantina “La Mandona” de la zona turística de Acapulco. De acuerdo a la información de ese hecho difundido en diversos medios de comunicación, la ahora ex funcionaria federal tuvo un altercado con una mujer en el bar, tras el cual uno de sus dos “guaruras” hizo disparos con arma de fuego hacia el techo del establecimiento y después afuera. A través de un comunicado, la dependencia cita textualmente: “Con el propósito de salvaguardar el buen funcionamiento de la institución, fue removida del cargo Esmeralda Valle González”……… SIMPLE dato: La PGR anunció que volverá a buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y sus alrededores, pero ahora con tecnología de punta…….. PUNTO.