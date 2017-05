Asus 28 años, la actriz Angelique Boyer consideró que es muy pronto para convertirse en madre, por lo que esta faceta aún no está dentro de sus planes próximos.

"Es algo muy pronto para mí. Estoy muy consciente de la responsabilidad que implica tener hijos y no me llama la atención. Tengo 28 años y quiero disfrutar la etapa de ser mamá cuando me toque, ahorita es muy pronto, no tengo prisa”, comentó Boyer.

Contraer nupcias con su pareja, el argentino Sebastián Rulli, tampoco es uno de sus objetivos a corto plazo.

"Siendo actriz me he casado muchas veces y estoy consciente de que es una gran fiesta, pero tampoco es mi sueño”, subrayó la joven quien, de nueva cuenta, luce un tono rubio en su cabello.

Después de protagonizar la telenovela Tres veces Ana (2016), Angelique Boyer mencionó que no aceptó nuevos proyectos debido a que deseaba descansar. Dijo que ha tenido la oportunidad de estar en casa para comer sano y cocinar.

Asimismo, procura ir al gimnasio, disfrutar de la ciudad y del país mientras viaja.

Sin embargo, consideró que ya es tiempo de volver al trabajo, aunque no en televisión, pues desea descansar su imagen en el género.